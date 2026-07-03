¿Dónde Están las Pantallas para Ver el Partido de México vs Inglaterra? Nuevas Ubicaciones

Las autoridades en la CDMX ampliaron los puntos para ver el partido de México vs Inglaterra; te compartimos cuáles son las ubicaciones de las pantallas

PantallasHabrá más pantallas en la zona centro de la CDMX para ver el partido de México vs Inglaterra. Foto: Gobierno de la Ciudad de México

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