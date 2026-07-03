¿Dónde Están las Pantallas para Ver el Partido de México vs Inglaterra? Nuevas Ubicaciones

La Ciudad de México (CDMX) ampliará los puntos con pantallas para que los aficionados puedan seguir el partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, en N+ te compartimos las nuevas ubicaciones.

Para el partido que se disputará el domingo 5 de julio, las autoridades capitalinas informaron hoy, 3 de julio de 2026, que se diseñó un perímetro de seguridad para ingresar al Ángel de la Independencia y que cuando se llegue al aforo límite no se permitirá el ingreso a las personas, pero podrán ir a las otras zonas cercanas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Extienden Corredor Reforma con Más Pantallas por Partido México vs Inglaterra

El objetivo es distribuir a los asistentes en distintos espacios públicos y evitar concentraciones en un solo punto, especialmente en Paseo de la Reforma, donde miles de personas se reúnen para apoyar a la Selección Mexicana.

¿Dónde estarán las pantallas gigantes para ver México vs Inglaterra?

Se instalarán más pantallas de gran formato en distintos puntos de Reforma y el Centro Histórico. Los aficionados podrán seguir el encuentro en:

Ángel de la Independencia.

Torre del Caballito.

Monumento a la Revolución.

Las pantallas de gran formato también estarán ubicadas en:

Glorieta del Ahuehuete.

Cuauhtémoc-Amajac.

Amajac-Bucareli.

Avenida de la República.

Avenida Juárez y Paseo de la Reforma.

Cuauhtémoc Poniente.

Monumento a Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Oriente.

La instalación también se extenderá desde la zona de la Estela de Luz hasta la Avenida Hidalgo para facilitar que quienes no puedan llegar al Ángel de la Independencia tengan la oportunidad de seguir el partido desde otros puntos. Las Autoridades capitalinas precisaron que también en las diferentes alcaldías habrá actividades para este domingo.

Recuerda que en el primer cuadro de la ciudad también habrá espacios para seguir el encuentro en vivo:

Zócalo capitalino.

Hemiciclo a Juárez.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Avenida 20 de Noviembre (esquinas con República de Uruguay, Mesones y Regina).

Pino Suárez (esquina con República de Uruguay y República de El Salvador).

Palma (esquinas con 5 de Mayo, Madero y 16 de Septiembre).

Avenida 5 de Mayo (esquina con Isabel la Católica).

FBPT