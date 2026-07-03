Revelan Avances del Hallazgo de un Cuerpo Calcinado y Abandonado en Periférico de Puebla

Este viernes 3 de julio de 2026 se dio a conocer la detención de Diego “N”, sujeto presuntamente implicado en el hallazgo del cuerpo calcinado en un vehículo sobre el Periférico Ecológico de Puebla.

El hoy detenido, presunto integrante de un grupo criminal, fue arrestado en la capital poblana en posesión de un arma de fuego y diversas dosis de marihuana, cristal y piedra.

Detienen a Diego “N”, implicado en hallazgo de cuerpo sobre Periférico Ecológico de Puebla

Agentes de la Marina, Policía Estatal y Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) detuvieron al presunto integrante de un grupo criminal y quien estaría relacionado con el hallazgo de un cuerpo y auto calcinados en el periférico ecológico.

Se trata de Diego “N”, de 30 años, quien fue detenido cuando circulaba por las calles de la ciudad de Puebla y a quien le fueron decomisados un arma de fuego corta, cartuchos útiles, dinero en efectivo y aparente marihuana, cristal y piedra.

El imputado quedó a disposición del agente del Ministerio Público con el fin de profundizar en las investigaciones sobre el caso ocurrido el miércoles 22 de junio pasado en la lateral del Periférico Ecológico de la capital poblana.

Resultado de labores de inteligencia y de un despliegue operativo en la capital, se logró la detención de Diego N., presuntamente vinculado con los hechos ocurridos el pasado 22 de junio sobre el Periférico Ecológico, donde un vehículo fue incendiado y en cuyo interior se… pic.twitter.com/6f85Pi1jTv — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) July 3, 2026

Localizan cuerpo calcinado en automóvil de Periférico Ecológico de Puebla

El pasado 22 de junio autoridades confirmaron la presencia de restos humanos al interior de un automóvil que fue incendiado sobre la lateral del Periférico Ecológico a la altura del Parque Centenario Chapulco de la ciudad de Puebla.

El reporte llegó desde la madrugada, cuando automovilistas notificaron la presencia del coche en llamas. Luego de sofocar el fuego, la zona fue asegurada. Más tarde la FGE Puebla confirmó que localizaron un cuerpo sin vida al interior de la unidad.

Con información de N+

GMAZ