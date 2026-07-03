Revelan Avances del Hallazgo de un Cuerpo Calcinado y Abandonado en Periférico de Puebla

Diego "N" es el probable responsable de incendiar el vehículo con la persona en su interior sobre el Periférico Ecológico.

Detienen a Sujeto Implicado con el Hallazgo de Cuerpo Calcinado en Periférico Ecológico de PueblaFoto: N+

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Adolescente de 14 años arrestado en Chignahuapan por presunta violación. La Fiscalía de Puebla actúa tras los hechos en Acoculco. Infórmate aquí.

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