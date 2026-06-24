Localizan Restos Humanos Calcinados por Segunda Vez en el Periférico Ecológico de Puebla

Hallan restos humanos, presuntamente calcinados, sobre la lateral del Periférico Ecológico altura del Blvd. Carmelitas en la ciudad de Puebla.

Abandonan una pierna calcinada en el Periférico Ecológico de Puebla.Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Hallazgo alarmante en Puebla: restos humanos calcinados en el Periférico Ecológico. Autoridades cierran el paso y piden tomar rutas alternas. Más detalles en breve.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+