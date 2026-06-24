Localizan Restos Humanos Calcinados por Segunda Vez en el Periférico Ecológico de Puebla

La mañana de este 24 de junio el hallazgo de restos humanos presuntamente calcinados movilizó a los cuerpos de emergencias en la lateral del Periférico Ecológico de Puebla a la altura del Bouelvard Carmelitas en la colonia Tres Cerritos.

Los restos humanos calcinados se localizaron a solo tres kilómetros del hallazgo de un cuerpo al interior de un auto incendiado el lunes pasado.

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Transeúntes localizan una pierna calcinada en la lateral del Periférico Ecológico de Puebla

Personas quienes pasaban por el terreno baldío informaron que al costado de una caja encontraron una pierna. Policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acudieron a acordonar la zona y cerraron la vialidad para permitir las diligencias de agentes ministeriales.

Minutos después arribaron elementos de la Guardia Nacional para ayudar a la seguridad en la zona y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

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Tras los hechos ocurridos en inmediaciones de la colonia Tres Cerritos, elementos de #LaPolicíaDeLaCiudad, en coordinación interinstitucional, mantienen un despliegue territorial y atienden el reporte en la zona. pic.twitter.com/qaXmCVP5YT — SSC Puebla (@SSC_Pue) June 24, 2026

Las autoridades llevaron a cabo la recolección de indicios e iniciaron la carpeta de investigación correspondiente. Asimismo, averiguan si este hallazgo tienen relación con los hechos que sucedieron sobre el Periférico Ecológico hace dos días.

Hasta el momento, no han dado a conocer más detalles sobre lo que está sucediendo y si algún grupo criminal se acredita los hechos.

Localizan un cuerpo calcinado al interior de un vehículo en llamas en el Periférico de Puebla

Hace apenas dos días, el 22 de junio fue localizado el cuerpo calcinado de una persona al interior de un vehículo en llamas abandonado sobre la lateral del Periférico Ecológico, a la altura de la 14 Sur en la capital de Puebla.

Alrededor de las 5:00 horas del pasado lunes, automovilistas quienes viajaban por la vialidad informaron que, frente al Parque Laguna de Chapulco, había un auto envuelto en llamas.

Bomberos y policías municipales acudieron para sofocar el fuego y tras inspeccionar la unidad ubicaron los restos humanos en la cajuela, por lo que, para preservar la escena acordonaron la zona y fue cerrado el paso a automóviles.

Horas después peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribaron para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y recolección de indicios.

Más tarde, la Fiscal Idamis Pastor confirmó que se trató del hallazgo del cuerpo de una persona sin vida en el Periférico Ecológico, el cual ya están investigado como homicidio calificado e indagando sobre su identidad.

MCS