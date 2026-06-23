Perros Descubren Restos Humanos Semienterrados en Terrenos de Cultivo en Tlaxcala

La Fiscalía de Tlaxcala investiga el hallazgo de un cuerpo sin vida en la comunidad de San Antonio Tecoac del municipio de Ixtacuixtla.

Patrullas de Tlaxcala.Foto: Google Francisco Peña Reyes

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Impactante hallazgo en Tlaxcala: restos humanos semienterrados descubiertos por perros. Fiscalía trabaja en identificar a la víctima. Conoce los detalles.

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