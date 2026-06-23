Perros Descubren Restos Humanos Semienterrados en Terrenos de Cultivo en Tlaxcala

La noche de este 22 de junio, unos perros fueron clave para el hallazgo de restos humanos semienterrados en terrenos ubicados en la zona limítrofe entre los municipios de Ixtacuixtla y Panotla en Tlaxcala.

De acuerdo con los hechos, una persona se encontraba caminando por el ejido ubicado en la zona entre las comunidades de San Antonio Tecoac y Tenexyecac, cuando se percató que varios canes se encontraban escarbando la tierra con gran fuerza.

Al acercarse al lugar notó que los perros ya habían sacado una probable extremidad humana por lo que dio aviso al número de emergencias 9-1-1.

Investigan hallazgo de un muerto en Ixtacuixtla, Tlaxcala

Derivado a este reporte se registró una importante movilización policial con elementos estatales y municipales de Ixtacuixtla, quienes acudieron como primeros respondientes y confirmaron que había restos humanos expuestos por lo que dieron aviso a la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala.

El campo de cultivo ubicado en la comunidad de San Antonio Tecoac quedó acordonado mientras que peritos del Instituto Médico Forense llevó acabo las diligencias correspondientes, confirmando finalmente que se trataría del cuerpo sin vida de una persona cuya identidad permanece como desconocida.

El Ministerio Público abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado y continúa con las indagatorias para lograr la identificación de la víctima y el esclarecimiento del caso.

Cateo en Tlaxcala deja 900 paquetes de cocaína y armas aseguradas

Autoridades federales ejecutaron una orden de cateo en un inmueble en Tlaxcala, donde aseguraron: 900 paquetes con cocaína, seis armas largas, cartuchos y equipo táctico.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina, identificó el inmueble en el municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, el cual está presuntamente vinculado a delitos de: Privación ilegal de la libertad, extorsión y distribución de narcóticos.

Lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación del caso, en tanto el inmueble quedó sellado y bajo resguardo.

Las fuerzas armadas destacaron que con este aseguramiento evitaron la distribución de aproximadamente un millón 800 mil dosis de droga y generaron una afectación económica estimada en 194 millones de pesos, lo que contribuye a debilitar las estructuras financieras y operativas de la delincuencia organizada.

Con información de N+

MCS