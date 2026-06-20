Localizan Sin Vida a un Hombre al Interior de una Habitación en un Motel de Puebla

El masculino fue hallado inconsciente en uno de los baños del motel ubicado en San Pablo Xochimehuacan sobre la carretera federal Puebla-Tlaxcala.

Localizan a un hombre muerto en un motel de Puebla.Foto: Agencia Enfoque

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Un hombre de entre 50 y 60 años fue hallado muerto en un motel de San Pablo Xochimehuacan, Puebla. La Fiscalía investiga y busca a su acompañante. Detalles en el enlace.

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