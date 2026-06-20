Localizan Sin Vida a un Hombre al Interior de una Habitación en un Motel de Puebla

Un hombre perdió la vida al interior del motel Ibiza ubicado en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan en la capital de Puebla, autoridades investigan su muerte.

De manera preliminar se sabe que la noche del 19 de junio, el masculino ingresó al inmueble acompañado de otra persona a bordo de un automóvil color azul, sin embargo, esa sería la última vez que lo verían con vida.

De acuerdo a los trabajadores del establecimiento ubicado sobre la carretera federal Puebla-Tlaxcala, el acompañante de la víctima salió de la habitación esa misma noche.

Empleados encuentran a un hombre muerto en un motel de Puebla

Luego de varias, los empleados llegaron a la habitación para notificarle que su tiempo de estancia había culminado por lo que tenía que retirarse, sin embargo, al no recibir una respuesta ingresaron al lugar.

En ese momento se llevaron una fatal sorpresa pues el hombre se encontraba desvanecido en el baño, por lo que dieron aviso al número de emergencias 9-1-1.

Policías de la ciudad de Puebla se movilizaron a San Pablo Xochimehuacan para acordonar el inmueble, mientras que paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Minutos más tarde, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla arribó para llevar acabo la recolección de indicios y el levantamiento del cuerpo, hasta el momento no han revelado detalles sobre su identidad, sin embargo, se sabe que tenía entre 50 y 60 años de edad.

El cadáver fue trasladado a las instalaciones de la Semefo para realizarle la necropsia de ley y conocer las verdaderas causas de su muerte, mientras las autoridades competentes realizan las investigaciones para dar con su acompañante quien es clave para esta investigación.

Localizan muerto a un hombre al interior de un motel en Puebla

El pasado 8 de junio una persona fue hallada sin vida en un motel ubicado en la Colonia Resurgimiento en Puebla. Las autoridades investigan el caso.

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Se sabe que el hombre ingresó al motel a bordo de una camioneta roja acompañado de una mujer, de quien hasta el momento se desconoce su ubicación.

Con información de N+

MCS