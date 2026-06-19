Matan a Balazos Conductor de Auto de Lujo en Puebla: La Mujer que lo Acompañaba Sobrevive Ilesa
Un hombre fue acribillado por sujetos en motocicleta sobre la Calzada Zavaleta a la altura de la colonia Santa Cruz Buenavista.
Foto: N+
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Violencia en Puebla: un conductor de BMW fue asesinado en la Calzada Zavaleta. La mujer que lo acompañaba sobrevivió sin heridas y la policía busca a los responsables.
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PorRedacción N+
Un hombre fue asesinado abalazos cuando circulaba a bordo de un vehículo de lujo tipo sedán color blanco, sobre la Calzada Zavaleta a la altura de la calle 5 poniente de la colonia Santa Cruz Buenavista norte en la ciudad de Puebla.
El occiso viajaba en el automóvil con sentido al Bulevar Forjadores de Puebla y lo acompañaba una mujer, cuando fue alcanzado por dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta.
Disparan contra pareja que viajaba en un BMW en Puebla
Al menos uno de estos individuos, sacó un arma de fuego, y comenzó a dispararle en varias ocasiones, hasta herirlo de muerte. Tras la agresión, los atacantes huyeron del sitio.
Vecinos y comerciantes de la zona dieron aviso a los grupos de primera respuesta, quienes una vez que acudieron, valoraron al hombre acribillado y confirmaron que ya había fallecido; por otro lado, la mujer resultó ilesa.
No hay detenidos por homicidio en la Calzada Zavaleta de Puebla
Personal policial de la ciudad de Puebla, llegó y acordonó la Calzada Zavaleta para mirar a tan solo unos metros de distancia el trabajo de los peritos.
El personal forense realizó la recolección de indicios, el levantamiento del cuerpo y el aseguramiento del automóvil para dar inicio a la integración de la carpeta de investigación con la finalidad de esclarecer este hecho delictivo y detener a los responsables de este homicidio.