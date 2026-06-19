Matan a Balazos Conductor de Auto de Lujo en Puebla: La Mujer que lo Acompañaba Sobrevive Ilesa

Un hombre fue acribillado por sujetos en motocicleta sobre la Calzada Zavaleta a la altura de la colonia Santa Cruz Buenavista.

La víctima conducía un auto BMW cuando fue acribillado.Foto: N+

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Violencia en Puebla: un conductor de BMW fue asesinado en la Calzada Zavaleta. La mujer que lo acompañaba sobrevivió sin heridas y la policía busca a los responsables.

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