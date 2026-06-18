Un Ciclista Fue Asesinado a Balazos cuando se Resistió a un Asalto en Puebla

Policías acordonaron la calle 12 Sur y la 63E Oriente para recabar indicios del presunto homicidio en Colonia Loma Linda.

Un hombre de aprox. 40 años fue víctima de asalto por la mañana.Foto: N+

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Tragedia en Puebla: un hombre con casco de ciclista fue encontrado muerto tras un ataque a balazos en la colonia Loma Linda. La policía busca pistas y no hay detenidos aún.

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