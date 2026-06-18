Un Ciclista Fue Asesinado a Balazos cuando se Resistió a un Asalto en Puebla

La mañana de este jueves 18 de junio se reportó un ataque directo a balazos en la colonia Loma Linda de la ciudad de Puebla, que dejó como saldo un hombre muerto.

El presunto homicidio ocurrió sobre la calle 63E Oriente, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC) acordonaron entre las calles 10 y 12 sur, para recabar los indicios.

Muere un hombre en calles de la Colonia Loma Linda de Puebla

En el lugar se encuentra personal del Servicio Médico Forense (Semefo) para el levantamiento de cadáver, de una persona que portaba un casco de ciclista y cuya identidad no ha sido revelada.

Vecinos escucharon al menos una detonación de arma de fuego, y posteriormente se reportó el hallazgo de la víctima inconsciente sobre la vía pública.

El hombre fallecido tenía aproximadamente 40 años de edad, y presentaba heridas en la cabeza provocadas por proyectil de arma de fuego.

Revelan video del momento del homicidio de un ciclista en Puebla

Horas después del ataque armado se difundió en redes sociales la videograbación de una cámara de vigilancia que muestra que fueron dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes lo asaltaron a las 5:41 de la mañana.

Los asaltantes le dispararon para obligarlo a detenerse, y la víctima trató de impedir el robo de su bicicleta. Uno de los responsables le volvió a disparar y escapó con su cómplice con rumbo desconocido.

Autoridades ya investigan el hecho, mientras que hasta el momento no se reportan personas detenidas. La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) inició una investigación para dar con los responsables.

Informaron que a partir de la videograbación del homicidio tratarán de identificar y localizar a ambos motociclistas que huyeron con la bicicleta, después de dispararle al dueño.

Con información de N+

JAPR