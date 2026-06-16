Tiroteo en Hospital de Wilmington, Delaware, Deja Un Muerto; El Sospechoso es Un Trabajador

Un trabajador de un hospital en Wilmington, Delaware, abrió fuego contra sus compañeros; hay un muerto y un herido

Tiroteo en Hospital de DelawareTiroteo en Hospital de Delaware. Foto: X @stockbella

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Urgente: trabajador abre fuego en hospital de Wilmington, dejando dos heridos. Policía despliega operativo para capturarlo. Más información aquí.

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