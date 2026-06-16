Tiroteo en Hospital de Wilmington, Delaware, Deja Un Muerto; El Sospechoso es Un Trabajador

Un presunto trabajador protagonizó un tiroteo en un hospital de Wilmington, en Delaware, en la costa este de los Estados Unidos. El sujeto habría disparado contra dos de sus compañeros, según reportó ABC News.

La policía de Wilmington confirmó la muerte de una persona.

En Filadelfia fue detenido un sujeto de 23 años.

Buscan a responsable de tiroteo en Delaware

Después del tiroteo, el Departamento de Policía de Wilmington desplegó un amplio operativo para la captura del tirador.

La policía ha pedido a la población que evite la zona, mientras desarrolla el operativo para detener al sospechoso. Por su parte, agentes investigan en la clínica el desarrollo del tiroteo.

Trabajadores y pacientes han sido desalojados. En algunas imágenes, se aprecia cómo abandonaron el edificio en una fila y con las manos arriba, para demostrar que iban desarmados y que el tirador no se había escondido en la multitud.

Tiroteo en Wilmington deja dos heridos

Las autoridades de Wilmington señalaron el tiroteo como activo por varias horas y continuaron la búsqueda del perpetrador.

La senadora demócrata Lisa Blunt Rochester escribió en X:

“Mientras esperamos más información, estoy rezando por nuestra comunidad y agradecido por la rápida y continua respuesta de las fuerzas del orden”.

El gobierno de la ciudad ofreció una conferencia de prensa donde estuvieron presentes el alcalde John Carney y el gobernador de Delaware, Matt Meyer. También estuvo presente el jefe del Departamento de Policía de Wilmington, Wilfredo Campos.

Detienen a presunto tirador en Filadelfia

El funcionario dio a conocer que una de las personas heridas murió debido a la gravedad de las heridas. También señaló que continúa la búsqueda del sospechoso.

Las autoridades confirmaron posteriormente que se detuvo al sospechoso en Filadelfia, en el estado vecino de Pensilvania. El hombre hombre de 23 años será trasladado a Delaware.