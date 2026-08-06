Internacional

Trump Frena Turismo de Maternidad y Firma Orden sobre Ciudadanía por Nacimiento

Hoy el presidente de EUA ordenó detener la práctica del turismo de nacimiento, que es cuando mujeres embarazadas acuden al país para aliviarse y así el bebé obtenga la nacionalidad o ciudadanía

Trump Frena Turismo de Maternidad EUA: Firma Órdenes Ejecutivas Ciudadanía por NacimientoAP

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