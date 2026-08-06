Trump Frena Turismo de Maternidad y Firma Orden sobre Ciudadanía por Nacimiento

El presidente Donald Trump firmó hoy dos órdenes ejecutivas relacionadas con la ciudadanía por nacimiento y el llamado "turismo de maternidad". La Casa Blanca afirmó que las nuevas medidas impedirán que grandes cantidades de personas que, según el gobierno, obtienen de forma incorrecta la ciudadanía por derecho de nacimiento sean elegibles para ese beneficio.

Durante la firma de las órdenes en el Despacho Oval, Stephen Miller, Jefe Adjunto del Gabinete para Políticas y Asesor de Seguridad Nacional, dijo que el turismo de nacimiento es un fraude al sistema estadounidense por lo que la visa de la persona que entra al país debería ser denegada.

"Si le estás diciendo a un oficial consular que estás aquí como turista, pero tu verdadero propósito e intención es ir a una fábrica de bebés, dar a luz e intentar acuñar un ciudadano estadounidense mientras estás aquí, entonces estás cometiendo un fraude".

Ciudadanía por nacimiento

La orden que firmó Trump indica:

"El privilegio de la ciudadanía estadounidense sigue siendo un regalo invaluable y trascendental. Desde mi primer día en el cargo, mi Administración ha tomado precauciones contra los riesgos que representan los actores extranjeros malintencionados que intentan estafar a los ciudadanos estadounidenses aprovechándose de la generosidad de nuestra nación".

Por lo que, ahora, ordena que cuando ninguno de los padres de esa persona sea ciudadano, ningún departamento u organismo ejecutivo emitirá documentos ni aceptará documentos emitidos por gobiernos o autoridades estatales, locales u otros que pretendan reconocer la ciudadanía estadounidense.

"Turismo de Nacimientos"

En tanto, también firmó una orden en la que puso fin a lo que califica como "turimo de nacimientos", en la que señala que la ciudadanía estadounidense es una de las mayores herencias que EUA puede otorgar, por lo que advirtió que, la "ciudadanía no es una mercancía" que se pueda adquirir.

Acusó que hay operadores de turismo de maternidad que utilizan publicidad engañosa e incentivos para atraer a ciudadanos extranjeros que viajen al país con el propósito de dar a luz en territorio estadounidense, por lo que aseguró que esto socava la integridad del sistema de inmigración del país.

Ante esto, delegó poderes presidenciales al Secretario de Estado y al Secretario de Seguridad Nacional, a quienes les ordena detener la práctica del turismo de nacimiento.

Calificó el “turismo de maternidad” como:

La entrada de cualquier ciudadano extranjero a EUA mediante una visa de no inmigrante con el propósito de dar a luz en suelo estadounidense