Pronóstico del tiempo

Odalys Ya es Huracán Categoría 1 en el Pacífico; Esta es Su Trayectoria

El ciclón tropical se desplazó a una velocidad de 15 km/h con una presión central mínima de 29.21 pulgadas, pero no hay vigilancias ni avisos costeros porque no representa peligro en tierra

El ciclón Odalys en el Pacífico. Foto: NOAASe espera que el huracán se disipe mar adentro y no cause ningún impacto mayor. Foto: NOAA
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