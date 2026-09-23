La tormenta tropical Odalys se fortaleció hasta convertirse en huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson en el océano Pacífico, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), pero debido a su ubicación, no representa peligro para México.

El ciclón se intensificó a las 3:00 horas de este miércoles, tiempo del centro de México, y se ubicó a 2085 km de Baja California con vientos máximos sostenidos de 120 km/h.

Se desplazaba a 15 km/h con una presión central mínima de 29.21 pulgadas, pero no hay vigilancias ni avisos costeros en efecto por Odalys, precisó el NHC, debido a que el huracán se mantendrá mar adentro.

Según la autoridad estadounidense, Odalys se está moviendo hacia el este-noreste y se espera un movimiento del este a este-noreste a una

velocidad ligeramente más lenta durante los próximos dos días, seguido de un giro gradual hacia el noreste y luego al norte a finales de esta semana.

"Se espera un fortalecimiento adicional durante el próximo día o dos, seguido de una tendencia de debilitamiento a finales de esta semana", añadió el NHC.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 20 km desde el centro, mientras que los vientos con fuerza de tormenta tropical alcanzan hasta 240 km.

A las 15:00 horas, el ciclón tropical se localizaba a 2 mil 290 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, y continuó alejándose.

Se espera que el huracán se disipe mar adentro y no cause ningún impacto mayor.

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