Pronóstico del tiempo

Huracán Polo Seguirá Provocando Lluvias en Estados del Litoral del Pacífico

El ciclón de categoría 5 mantendrá su desplazamiento, afectando a Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Jalisco y Colima

Un automóvil es arrastrado tras el desbordamiento del arroyo Totoposte, en Tuxtla Gutiérrez, ChiapasUn automóvil es arrastrado tras el desbordamiento del arroyo Totoposte, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Foto: Facebook | pcivilchiapas.chiapas

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