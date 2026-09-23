El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que Polo continuará desplazándose como huracán de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson al sur de las costas de Michoacán y Guerrero.

Su circulación mantendrá la probabilidad de lluvias muy fuertes en Oaxaca y lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de oleaje elevado y rachas fuertes de viento en costas de dichos estados.

A su vez, el monzón mexicano, inestabilidad atmosférica y una circulación ciclónica en altura sobre el noroeste del territorio nacional, ocasionarán lluvias muy fuertes en Chihuahua; lluvias fuertes en Sonora y Durango; y chubascos en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit.

Por otro lado, se esperan chubascos y lluvias fuertes en estados del noreste, centro, oriente y sureste de México, incluida dicha península; pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo; e intensas en zonas de Chiapas.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico mexicano, del golfo de México y la península de Yucatán.

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Este miércoles, se esperan precipitaciones de distintas intensidades en la República Mexicana:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (sur), Colima, Michoacán (oeste y costa), Guerrero (costa y oeste) y Chiapas (este y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (norte, centro y este), Oaxaca (oeste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste, sur y este), Campeche (sur y suroeste) y Quintana Roo (sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (norte y este), Durango (noroeste), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte y sureste) y Yucatán (este, sur y oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Coahuila, Zacatecas y Aguascalientes.

Mientras que las temperaturas máximas llegarán a los 40 grados Celsius en algunas entidades del país:

De 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán (sur), Guerrero), Oaxaca, Chiapas (oeste), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Coahuila (norte y suroeste), Nuevo León (este), Tamaulipas, Puebla (suroeste), Morelos, Tabasco (este), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí, Hidalgo (noreste) y Veracruz.

En cuanto al clima en el Valle de México, por la mañana, habrá cielo medio nublado con presencia de bruma, así como ambiente fresco en la región y frío en zonas altas.

Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en el Estado de México y la Ciudad de México; las lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 22 a 24 °C.

Con información de Conagua

ICM