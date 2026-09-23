Actualmente, distintos sistemas tropicales se mantienen bajo vigilancia en los océanos Pacífico y Atlántico. Entre ellos destaca el huracán Polo, que alcanzó la categoría 5 frente a las costas del Pacífico mexicano, mientras otros fenómenos presentan diferentes niveles de intensidad y evolución.

El seguimiento de estos sistemas permite conocer su ubicación y los cambios previstos en su trayectoria. En el Pacífico Oriental y Occidental se encuentran Polo, Odalys y el tifón Dujuan, mientras que en el Atlántico permanece Fay, un sistema que ha perdido intensidad.

Océano Pacífico Oriental

Huracán Polo: Se mantiene como huracán categoría 5 frente a las costas de México. A las 09:00 horas del 22 de septiembre, su centro se ubicó a 335 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 270 km/h y rachas de 325 km/h. Su desplazamiento es lento.

Foto: NHC

De acuerdo con el pronóstico disponible, Polo continuará como categoría 5 durante el 24 de septiembre y posteriormente disminuirá a categoría 4. Para el 27 de ese mismo mes, se prevé que se encuentre como categoría 3 al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Ante la trayectoria del huracán, autoridades mantienen vigilancia en la costa del Pacífico. La zona de alertamiento por vientos de tormenta tropical se extiende de Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

Huracán Odalys: También se mantiene activo en el Pacífico. La información disponible lo identifica como un sistema que podría fortalecerse hasta alcanzar fuerza de huracán.

Foto: NHC

Océano Pacífico Occidental

Tifón Dujuan: El fenómeno dejó siete muertos y otras cinco personas desaparecidas este martes, después de que la tormenta provocó deslizamientos de tierra e inundaciones en el área metropolitana de Tokio. A medida que el tifón pasaba por la costa del Pacífico, 58 mil viviendas en la prefectura de Chiba, al este de Tokio, se quedaron sin electricidad a primeras horas de hoy.

Foto: accuweather

Océano Atlántico

Fay: El sistema se ha debilitado y permanece como depresión tropical o remanente postropical en la región suroeste de las Azores, después de perder fuerza.