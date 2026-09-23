La Marcha Zombie regresará a las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México con su tradicional desfile previo a las celebraciones de Día de Muertos y Halloween.

La edición número 19 reunirá a personas caracterizadas como Michael Myers, Freddy Krueger, Jason Voorhees y Leatherface y otros personajes de terror que recorrerán la capital del país.

La cita será el domingo 18 de octubre de 2026 en avenida de la República, a unos pasos del Monumento a la Revolución. La concentración comenzará a las 10:00 horas, por lo que desde ese momento habrá actividades para los asistentes.

La Marcha Zombie iniciará a las 16:00 horas y partirá del Monumento a la Revolución rumbo al Centro Histórico. Los organizadores señalan que el desfile saldrá puntualmente, por lo que se recomienda llegar con anticipación para participar desde el inicio.

El recorrido concluirá en el Zócalo donde terminará el trayecto de los participantes caracterizados.

Además de la marcha, el programa de este año contempla actividades relacionadas con el terror y el cosplay. Una de ellas será una pasarela de monstruos, en la que los participantes podrán mostrar sus vestuarios, maquillaje y caracterizaciones.

Entre las novedades de la edición 2026 también están las “batallas de aura monstruosa”, un espectáculo escénico en el que personajes inspirados en monstruos tradicionales se enfrentarán a hordas de zombies.

Aunque en años anteriores la Marcha Zombie y el Desfile de Alebrijes Monumentales se han realizado el mismo día, en 2026 tendrán fechas distintas. El desfile de alebrijes se llevará a cabo el sábado 17 de octubre, mientras que la Marcha Zombie será el domingo 18 de octubre.

De esta manera, quienes quieran acudir a ambos eventos deberán considerar fechas y horarios diferentes para disfrutar de las actividades programadas en la Ciudad de México.