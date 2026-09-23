Sociedad

¿Cuándo y A Qué Hora Será La Marcha Zombie 2026 en la CDMX?

El evento iniciará a las 16:00 horas y partirá del Monumento a la Revolución rumbo al Centro Histórico

Foto: AFPFoto: AFP

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+