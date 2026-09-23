En 2025, la población en México alcanzó los 130 millones 911 mil 314 habitantes, un aumento de 0.7% frente a 2020. No obstante, el país se mantiene como el número 11 a nivel mundial con más habitantes, según la Encuesta Intercensal del INEGI.

La presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Graciela Márquez, señaló que del total estimado obtenido el año pasado, se sabe que el 51% fueron mujeres y el 48.1% son hombres. Además, la mitad de la población en el territorio nacional tenía 32 años cumplidos o menos.

Mientras la población crece, cada vez nacen menos niños, así lo refleja el promedio de hijos por mujer, el cual pasó de 2.1 en 2020 a 1.9 en 2025. El titular de la Unidad de Estadísticas Sociodemográficas, Mauricio Rodríguez, explicó que pronosticaban que la fecundidad aumentaría después de la pandemia, pero los datos revelaron algo más.

“No solamente no sube, sino que también vemos que se desplaza a mujeres de edades más avanzadas”, indicó.

El especialista refiere que al valor de 2.1 se le conoce como el reemplazo, por lo que al estar debajo de ese factor, se produciría algo que se denomina “envejecimiento poblacional”, que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), es que aumenta el número de personas de 60 años o más y supera al de las personas más jóvenes.

Este cambio es fundamental para que las personas saquen todo el provecho a su vida, a la longevidad, tomando en cuenta que, a nivel mundial, la esperanza de vida al nacer alcanzó los 73.3 años en 2024, pero trae consigo nuevos desafíos “si no adaptamos la manera como nuestras sociedades están estructuradas en todos los sectores”.

La Encuesta Intercensal del INEGI 2025, también mostró nuevos cambios en los hogares mexicanos. Debido a que la población soltera aumentó y con ella los hogares unipersonales.

“Se incrementa el porcentaje de personas solteras al pasar de 33.7 al 36.2%, disminuye ligeramente el porcentaje de personas casadas”, explicó Rodríguez.

La población no se distribuye de manera uniforme en el país, los estados más poblados son Estado de México (17 millones 561 mil 797 personas), Ciudad de México (9 millones 165 mil 819 personas) y Jalisco (8 millones 633 mil 761 personas).

Mientras que los estados con menos habitantes son Colima (758 mil 987 personas), Baja California Sur (955 mil 465 personas) y Campeche (967 mil 98 personas).

La población nacida en otro país también creció, al pasar de un millón 169 mil 883 a un millón 170 mil 30 personas. Estados Unidos encabeza la lista, seguido de Venezuela, Cuba y Guatemala.

EPP