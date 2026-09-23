Sociedad

México Supera 130 Millones de Habitantes: Estos Son los Estados Más Poblados

El país se mantiene como el número 11 a nivel mundial con más habitantes, según la Encuesta Intercensal del INEGI

Decenas de personas caminan en las principales calles de la CDMXFoto: Archivo
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