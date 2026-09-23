Sociedad

Ardilla Ataca con Mordidas a Estudiantes y Personal de una Primaria en Veracruz

Un roedor ha causado alerta en un plantel educativo del municipio de Medellín de Bravo debido a que ha agredido a varias personas en el lugar.

Ardilla Ataca con Mordidas a Estudiantes y Personal de una Primaria en VeracruzLa ardilla llegaba regularmente en las horas de entrada y salida de los alumnos. Foto: N+

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Una ardilla agresiva causa pánico en una escuela de Veracruz, atacando a estudiantes y personal. Autoridades arribaron a atender el hecho.

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