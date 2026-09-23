Una ardilla generó alerta en un plantel educativo localizado en las inmediaciones de Puente Moreno en el municipio de Medellín de Bravo. En los últimos dos meses se han registrado al menos seis ataques con mordeduras a padres de familia e incluso a dos menores, lo cual generó preocupación en la comunidad.

Apenas inició el ciclo escolar y se registró el ataque a un profesor y a una vecina. Belen Paredes, rectora de colegio, indica que siempre se han visto ardillas en la zona; sin embargo, al tercer día de entrar a clases, un profesor se acercó a ahuyentar al roedor y terminó atacando al docente.

’Un profesor le hizo: 'Hazte a un lado', y la ardilla le saltó y le mordió; fue muy dramático por la sangre.‘ Dice Belén Paredes, rectora de colegio.

La ardilla llegaba regularmente en las horas de entrada y salida de los alumnos y terminó atacando a una estudiante, por lo cual se dio aviso a las autoridades correspondientes. La rectora indicó que la ardilla le saltó en el brazo y la mordió en repetidas ocasiones.

Tras presentarse la agresión, las autoridades del plantel dieron parte a los elementos de Protección Civil, por lo que personal de Medio Ambiente y Ecología, en conjunto con Protección Civil, realiza recorridos para identificar a la ardilla, para capturarla y liberarla.