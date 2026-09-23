Sociedad

Riña en Monumento a la Revolución, CDMX, Deja una Persona Herida por Arma Blanca

Autoridades resguardaron la zona de la agresión, la cual fue contra un bailarín, según reportes

Balacera Monumento a la Revolución Hoy.N+

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