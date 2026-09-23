Autoridades atendieron el reporte de una persona herida por arma blanca en inmediaciones del Monumento a la Revolución, en la capital del país.

De acuerdo con los informes, esto fue derivado de una riña en Ignacio Ramírez y Avenida de la República, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Minutos después la Policía de la CDMX emitió un comunicado al respecto:

"Uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tomaron conocimiento de una persona lesionada por golpes durante una riña entre jóvenes bailarines, en el cruce de las calles Ignacio Ramírez y Plaza de la República, alcaldía Cuauhtémoc".

La dependencia aseguró que al sitio acudieron paramédicos, quienes brindaron atención médica a un joven de 20 años "por una lesión menor en la espalda".

Regularmente la seguridad de la Plaza de la República y los alrededores están a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC) a través de recorridos de patrullaje y de la Policía de Proximidad.

La cantidad de elementos varia de manera considerable cuando se realizan eventos masivos, conciertos, marchas, como el punto de salida de algunas movilizaciones, o dispositivos de seguridad especiales que implementa el gobierno capitalino.

HVI