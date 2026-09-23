El Gobierno Municipal de Saltillo clausuró ocho inmuebles que presentaban irregularidades dentro de la zona de restauración de la Sierra de Zapalinamé, considerada un área protegida.

Las acciones fueron realizadas por la Dirección de Desarrollo Urbano, luego de llevar a cabo inspecciones y atender reportes ciudadanos relacionados con construcciones que presuntamente incumplían con la normatividad vigente.

De acuerdo con las autoridades municipales, las clausuras forman parte de las acciones de vigilancia que se mantienen en este sector para detectar posibles obras o construcciones que no cuenten con los permisos correspondientes.

Asimismo, señalaron que continuarán con los recorridos y las inspecciones en la zona de restauración de la Sierra de Zapalinamé, con el objetivo de evitar la expansión de asentamientos irregulares y verificar que cualquier obra que se realice cumpla con los requisitos establecidos.

Las autoridades indicaron que la vigilancia permanecerá de manera permanente para atender nuevos reportes ciudadanos y, en caso de detectar irregularidades, aplicar las medidas correspondientes conforme a la normatividad.