Seguridad

Clausuran Inmuebles en Sierra de Saltillo, Coahuila; Estaban en Área Protegida

Las autoridades señalaron que mantendrán la vigilancia permanente en el sector para evitar la expansión de asentamientos irregulares

Clausuran Inmuebles en Sierra de Saltillo, Coahuila; Estaban en Área Protegida.jpgLos inmuebles se encontraban dentro de la zona de restauración de la Sierra de Zapalinamé. Foto: N+

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