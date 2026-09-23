Seguridad

Matan a Subcomandante del Grupo de Reacción de Policía Municipal de Mexicali, BC

De acuerdo con los primeros reportes, fue atacado a balazos dentro de su domicilio

Matan a Ramón Barajas, Subcomandante del Grupo de Reacción de Policía Municipal de Mexicali, BCCuartoscuro
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