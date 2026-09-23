El subcomandante del Grupo de Reacción Inmediata (GRI) de la policía municipal de Mexicali, Ramón Barajas, fue asesinado esta tarde en el Valle de Mexicali.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba en su domicilio en el ejido Oviedo Mota Reacomodo, cuando hombres armados dispararon contra el domicilio ubicado sobre la avenida Adolfo Rentería.

Sujetos con el rostro cubierto habrían disparado al menos en 20 ocasiones contra el oficial, según información preliminar.

Elementos de la policía municipal y del Grupo de Reacción llegaron al lugar después de que se alertara al 911 sobre un ataque; sin embargo, los servicios de emergencia confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Se desplegó un operativo de búsqueda en el Valle de Mexicali para dar con los responsables, sin que hasta el momento haya detenidos.

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