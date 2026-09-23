Cambio climático

Tormenta Eléctrica Provoca Anegamientos en Álamo Temapache, Veracruz

Las precipitaciones registradas al norte de la entidad han dejado múltiples afectaciones a establecimientos comerciales, así como en la vialidad de la zona.

Tormenta Eléctrica Provoca Anegamientos en Álamo temapache, VeracruzLas autoridades indicaron que las condiciones adversas prevalecerán en la zona. Foto: Antonio Rosas Hernández

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tormenta eléctrica en Álamo, Veracruz causa anegamientos y afecta comercios. Se espera más lluvia, según lo informado por Protección Civil.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+