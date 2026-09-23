Una intensa tormenta eléctrica se registró en la zona norte de la entidad veracruzana, siendo el municipio de Álamo uno de los afectados por las precipitaciones que provocaron acumulaciones de agua en diferentes sectores de la ciudad.

En la zona centro de la ciudad, la precipitación provocó múltiples anegamientos en varias calles; asimismo, locatarios reportaron que el agua comenzó a ingresar a algunos establecimientos comerciales.

La fuerte lluvia también afectó la circulación vehicular, principalmente por la escasa visibilidad en algunos tramos y por las inundaciones que se registraron en varias avenidas de la ciudad. Hasta el momento no se reportan afectaciones mayores en el municipio.

Se prevé que en próximos días las condiciones meteorológicas se mantengan adversas, por lo que se exhorta a la población a extremar precauciones y estar atentos a los avisos de Protección Civil, tanto estatal como municipal.