Accidentes

Taxista a Punto de Caer a Barranco tras Esquivar a un Perro en Tuxpan, Veracruz

Una unidad de transporte público fue rescatada tras terminar al filo de un voladero en la zona norte de la entidad veracruzana

Taxista Queda a Punto de Caer de Barranco tras Esquivar a un Perro en TuxpanUna grúa rescató el vehículo que posteriormente fue llevado a un corralón. Foto: N+

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Un taxi quedó al borde de un barranco en Tuxpan al evitar atropellar a un perro. Hasta el momento no se reportan lesionados.

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