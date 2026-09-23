Una unidad de transporte público en su modalidad de taxi quedó al borde de un barranco luego de que su conductor perdiera el control al presuntamente intentar esquivar a un perro que se atravesó cuando circulaba sobre la carretera Tuxpan-Tampico.

Los hechos se registraron a la altura de la calle Magnolia, de la colonia Las Lomas, de Tuxpan, al norte de la entidad veracruzana. La unidad involucrada es la marcada con el número económico 1019.

El operador de la unidad de alquiler señaló que, al intentar evitar atropellar a un perro, terminó saliéndose de la carpeta asfáltica y terminó en un desnivel a punto de caer a un barranco en dicha zona.

Para retirar el vehículo del lugar fue necesaria la intervención de una grúa, la cual llevó a cabo las maniobras correspondientes para recuperarlo y posteriormente lo remolcó al corralón de la Dirección de Tránsito Municipal.

El perito en turno tomó conocimiento de este incidente y confirmó que no se reportaron personas lesionadas. La circulación vehicular en este tramo de la carretera no se vio afectada.