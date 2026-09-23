Accidentes

Choque de Tractocamiones Paraliza la Autopista Cuacnopalan-Oaxaca

Los tractocamiones quedaron atravesados sobre la vía, lo que impidió el paso de vehículos en ambos sentidos

Uno de los operadores resultó lesionado tras el impacto.Uno de los operadores resultó lesionado tras el impacto. Foto: Tráfico Puebla

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Tráfico detenido en la Cuacnopalan-Oaxaca por choque de tractocamiones. Un operador herido y caos vial en ambos sentidos. Infórmate sobre lo sucedido.

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