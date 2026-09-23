Un aparatoso choque entre dos tractocamiones paralizó la circulación en ambos sentidos de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca y dejó como saldo a un operador lesionado.

El accidente ocurrió la tarde de este martes, a la altura del kilómetro 31+800, donde por causas que serán investigadas, las dos unidades de carga se vieron involucradas en una fuerte colisión.

Tras el impacto, los tractocamiones quedaron atravesados sobre la vía, lo que impidió el paso de vehículos en ambos sentidos y provocó afectaciones a la circulación a la altura del puente de Magdalena Cuayucatepec.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Autopista Tehuacán - Oaxaca, km 32. Cierre a la circulación en ambos sentidos por atención del accidente (maniobras para el retiro de las unidades siniestradas). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) September 22, 2026

Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) acudieron al sitio para brindar atención a uno de los operadores, quien resultó lesionado y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Elementos de la Guardia Nacional división carreteras (GN), abanderaron la zona para evitar otro percance, mientras se realizaban las maniobras para retirar las pesadas unidades.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR