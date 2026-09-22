Un vehículo con reporte de robo fue recuperado en el municipio de Texoloc en Tlaxcala. De acuerdo con información de la Fiscalía del Estado, fue durante un cateo donde se logró recuperar la unidad.

La Policía de Investigación informó sobre el aseguramiento de una camioneta color gris plata que contaba con reporte de robo vigente en el estado de Veracruz.

Después de cumplir con una orden de cateo en un inmueble ubicado en Texoloc, se confirmó el hallazgo del vehículo. Las autoridades procedieron a colocar sellos en las portezuelas.

La camioneta quedó asegurada por la Fiscalía del Estado de Tlaxcala para proceder con los protocolos de investigación, y determinar si fue utilizada para cometer un delito.

Posteriormente será devuelta sus dueños, quienes reportaron el robo en el estado de Veracruz horas antes.

Con información de N+

JAPR