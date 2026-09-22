Seguridad

Roban Camioneta en Veracruz y la Encuentran Abandonada en Tlaxcala

La Policía de Investigación aseguró el vehículo color gris plata que contaba con reporte de robo vigente

La unidad viajó desde Veracruz hasta a Tlaxcala después del robo.La unidad viajó desde Veracruz hasta a Tlaxcala después del robo. Foto: Fiscalía de Tlaxcala

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Camioneta con reporte de robo en Veracruz es encontrada en Tlaxcala. La Fiscalía asegura el vehículo y sigue protocolos para esclarecer su uso.

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