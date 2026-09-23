Real Madrid Pide la Renuncia de Javier Tebas; Presidente de la Liga Española Responde
La polémica se generó a raíz de las quejas del Madrid por el arbitraje en el partido contra el Atlético, en el que cayó derrotado 2-1
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El Real Madrid ha solicitado que la liga española cambie de presidente argumentando que los comentarios realizados por Javier Tebas, quien actualmente ostenta ese cargo, en contra del club en relación con las quejas arbitrales son "intolerables".
La polémica comenzó cuando el equipo merengue emitió un comunicado criticando fuertemente al arbitraje durante el Derbi de Madrid ante el Atlético. Ante esto el presidente de LaLiga lanzó comentarios en sus redes sociales en los que aseguró que "sostener que los árbitros están dirigidos contra el Real Madrid es vivir en otra galaxia". "Ese relato sirve de coartada para tapar otras carencias que se ven a simple vista en estos primeros partidos de la temporada. Es más cómodo señalar una conspiración que explicar lo que ocurre en el césped", enfatizó Javier Tebas.
En respuesta, el Real Madrid lanzó un nuevo comunicado en el que lamentó las declaraciones del directivo español. El cuadro blanco calificó de "intolerables" las palabras de Tebas a quien acusó de reaccionar contra el club "permitiéndose además valorar nuestra estrategia deportiva, algo que es un despropósito total e irresponsable".
Ante esto, el máximo ganador de la competición española pidió la salida de Tebas al asegurar que "la competición profesional de futbol en España necesita con urgencia un dirigente capaz de administrarla y de desarrollar todo su potencial con el deber elemental de la neutralidad".
Javier Tebas respondió al comunicado del Real Madrid diciendo que estaba de acuerdo al decir que él no es el dueño de la competición, aunque aseguró que tampoco lo es el presidente del Real Madrid. "Ni soy el dueño de LaLiga ni voy a gestionarla como si perteneciera a un solo club. Respeto a todos. Subordinación a ninguno", fueron las palabras del directivo en sus redes sociales.
Recordemos que la derrota ante el Atlético dejó al Real Madrid en cuarta posición tras siete jornadas de LaLiga, a seis puntos del líder, el Barcelona.