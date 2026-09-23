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Real Madrid Pide la Renuncia de Javier Tebas; Presidente de la Liga Española Responde

La polémica se generó a raíz de las quejas del Madrid por el arbitraje en el partido contra el Atlético, en el que cayó derrotado 2-1

Javier Tebas, presidente de LaLigaFoto: Reuters

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