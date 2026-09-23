El Real Madrid ha solicitado que la liga española cambie de presidente argumentando que los comentarios realizados por Javier Tebas, quien actualmente ostenta ese cargo, en contra del club en relación con las quejas arbitrales son "intolerables".

La polémica comenzó cuando el equipo merengue emitió un comunicado criticando fuertemente al arbitraje durante el Derbi de Madrid ante el Atlético. Ante esto el presidente de LaLiga lanzó comentarios en sus redes sociales en los que aseguró que "sostener que los árbitros están dirigidos contra el Real Madrid es vivir en otra galaxia". "Ese relato sirve de coartada para tapar otras carencias que se ven a simple vista en estos primeros partidos de la temporada. Es más cómodo señalar una conspiración que explicar lo que ocurre en el césped", enfatizó Javier Tebas.