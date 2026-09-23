Luego de recibir una plancha en el tobillo durante el partido Atlético de Madrid vs Real Madrid el pasado fin de semana, el futbolista Federico Valverde salió lesionado. Y ahora su equipo ha dado a conocer que el uruguayo sufre un "esguince de grado 3" que lo mantendrá alejado de las canchas por varias semanas.

Como se sabe, el jugador madridista sufrió un pisotón por parte del colchonero Lee Kang-in en el derbi de LaLiga española que el Real Madrid perdió 2-1 en el Estadio Metropolitano, el domingo anterior. Pese a que los visitantes pedían tarjeta roja, el silbante sólo amonestó al futbolista sudcoreano.

Incluso el entrenador José Mourinho se quejó ante la prensa en conferencia de prensa posterior y mostró una fotografía de la dura entrada de Lee Kang-in sobre Valverde, para acentuar la polémica.

Al principio el Real Madrid informó que “Fede” sufría un "traumatismo severo", pero las nuevas pruebas realizadas este martes mostraron "un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo". Si bien el conjunto blanco no precisó el tiempo de baja del jugador y se limitó a afirmar que está "pendiente de evolución", este tipo de lesiones puede llegar a las seis semanas de baja.

Como consecuencia del reporte madridista, la Asociación Uruguaya de Futbol (AUF) confirmó que Valverde no participará en la gira asiática. En su lugar, se convocó a Emiliano Martínez, del Palmeiras.

Uruguay disputará en los próximos días varios partidos amistosos en Asia: contra Japón, Corea del Sur e India. Dichos encuentros marcarán el inicio de la era Diego Forlán como director técnico interino de la Celeste.

Así que Federico Valverde, de 28 años, tendrá que esperar para volver a vestir la camiseta de la Celeste luego del fracaso que representó el Mundial 2026. Tras la eliminación, prometió reivindicarse:"No sé cómo ni cuándo, pero les juro por mi vida que no voy a irme de esta selección sin dejarla en lo más alto".

En el Mundial 2026, la selección de Uruguay no dio muestras de la llamada “garra charrúa” y fue eliminada en la Fase de Grupos sin lograr una victoria: empató 1-1 con Arabia Saudita, luego igualó 2-2 con Cabo Verde y perdió 1-0 con España. Debido a ello, el entrenador Marcelo Bielsa dejó el cargo de entrenador y en su lugar fue elegido el exfutbolista Diego Forlán.

Forlán tiene como misión regresarle la confianza a los jugadores y generar buen ambiente, luego de que fueron objeto de innumerables críticas en su país por el pésimo papel en la justa mundialista; además los analistas deportivos acusaron a los jugadores de soberbios y egoístas, porque se pusieron en contra del técnico Bielsa en lugar de darle prioridad a la Selección.

Con información de N+