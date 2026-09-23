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Real Madrid Confirma que Federico Valverde Estará Fuera Varias Semanas por Lesión

Debido a ello, el futbolista tampoco estará con Uruguay en esta fecha FIFA para enfrentar a Japón, Corea del Sur e India

Federico Valverde salió lesionado durante el juego que su equipo, el Real Madrid, perdió 2-1 ante el Atlético de Madrid.Federico Valverde salió lesionado durante el juego que su equipo, el Real Madrid, perdió 2-1 ante el Atlético de Madrid. Foto: Reuters
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