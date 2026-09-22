La emoción del mejor beisbol del mundo entra en su recta final. Con la temporada regular acercándose a su fin, la gran pregunta entre los fanáticos es cuándo arrancan los Playoffs. El calendario oficial de las Grandes Ligas (MLB) marca el inicio de la acción de postemporada para el próximo martes 29 de septiembre, fecha en la que se pondrá en marcha el camino hacia el Clásico de Otoño.

El formato actual de la MLB mantiene la estructura de 12 equipos clasificados en total, divididos equitativamente entre la Liga Americana y la Liga Nacional. Los Playoffs comienzan con las Series de Comodines (Wild Card) del 29 de septiembre al 1 de octubre. En esta instancia, al mejor de tres juegos y con todos los encuentros disputándose en el estadio del mejor sembrado, participan los equipos clasificados del tercer al sexto puesto en cada liga.

Es importante recordar que los dos campeones divisionales con mejor récord en cada circuito se ganan el codiciado boleto de descanso y evitan esta primera fase, pues se clasifican de manera directa a las Series Divisionales.

Superada la etapa de comodines, los ganadores avanzarán a las Series Divisionales (ALDS y NLDS), las cuales están pactadas para jugarse al máximo de cinco partidos a partir del sábado 3 de octubre y extendiéndose hasta el 10 de octubre.

Posteriormente, los dos mejores de cada liga se medirán en las Series de Campeonato. La llave de la Liga Nacional comenzará el domingo 11 de octubre, mientras que la de la Liga Americana se jugará a partir del lunes 12. Ambas series se disputarán al formato de 4 triunfos en un máximo de 7 encuentros.

Finalmente, la emoción máxima llegará con la Serie Mundial, cuyo Juego 1 está programado para el viernes 23 de octubre. En caso de que la batalla por el título requiera de la máxima tensión, el séptimo y definitivo encuentro se disputaría el sábado 31 de octubre. Las novenas ya afinan sus últimos pitcheos y los boletos están por definirse en un cierre de campaña regular (27 de septiembre) que promete ser emocionante.