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¿Cuándo Empiezan los Playoffs de las Grandes Ligas? Fechas y Formato Oficial

La temporada regular de la MLB está a punto de terminar y ahora comienza el camino a la Serie Mundial 2026

Carlos Rodon, pitcher de los Yankees de Nueva YorkFoto: Reuters

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