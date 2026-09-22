Deportes

México Hizo Historia en el Campeonato Mundial de Ciclismo

El equipo mexicano mixto logró una hazaña al competir en la prueba de revelos, misma en la que finalizó decimocuarto

Romina Hinojosa, ciclista mexicana, destaca por ser una escaladoraFoto: Facebook | romina.hinojosa.710

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