El deporte mexicano hizo historia luego de que el equipo nacional se convirtiera en el primero de un país latinoamericano en competir en la prueba de relevos mixtos del Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta. El conjunto integrado por Romina Hinojosa, Andrea Ramírez, Yareli Salazar, Sebastián Ruíz, Ignacio Prado, Tomás Aguirre y Sebastián Ruíz, se enfrentó a las potencias más importantes de esta disciplina y demostró que México pertenece a la élite de este deporte.

México finalizó la prueba en el lugar 14 con un tiempo de 57 minutos y 41.84 segundos, superando únicamente a Japón. Sin embargo, más allá del resultado, la mera participación de la selección nacional en esta competencia significaba un logro de proporciones históricas.

La carrera del equipo mexicano estuvo marcada por varias fallas mecánicas, incluyendo inconvenientes con la cadena y una llanta ponchada. Aún así, los integrantes del combinado nacional lograron superar las adversidades y quedaron a poco más de 6 minutos de los italianos, quienes se llevaron el triunfo. El podio lo completaron Francia y Suiza.

La actividad mexicana en el Campeonato Mundial de Ciclismo 2026, mismo que se disputa en Montreal, Canadá, aún no termina. El domingo 27 de septiembre volverá a correr la gran joya del ciclismo mexicano, Isaac del Toro. El oriundo de Ensenada, Baja California, competirá en la carrera de élite varonil a la que llega como uno de los máximos candidatos para ganarla.