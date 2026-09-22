Luego de cruzar la meta y alcanzar el segundo lugar, la afgana Fariba Hashimi repasó su vida, aquellos días en los que era apedreada cuando salía a entrenar y por lo que tomó la decisión de disfrazarse de hombre para que no la molestaran.

"No puedo explicar lo que siento ahora", dijo la ciclista de 23 años radicada en Italia, aunque espera que el resultado y determinación inspire a otras mujeres de su país, donde el régimen talibán ha cercenado sus libertades.

"Nací en un país donde las mujeres que sueñan son atacadas, y estoy muy feliz de haber luchado contra eso", aseguró Hashimi, quien fue superada en el sprint por la china Li Guo, oro en la competencia.

Y compartió un deseo: "Espero que la próxima generación pueda venir aquí y representar a su país sin ningún miedo".

En esta historia hay además otros protagonistas a los que Hashimi agradece, por ejemplo, al equipo japonés de los Juegos Asiáticos, que la ayudó a colgarse el metal plateado.

"Estoy aquí sin mecánico, sin ninguna preparación. Vinimos con un chico de la federación nacional y él solo conducía el auto", explicó la atleta afgana, quien además le dio la primera presea a su país.

"Nosotras mismas arreglábamos la bicicleta. Yo era mi propia mecánica. Yo misma lavaba la bicicleta. Gracias al equipo japonés. Fueron muy, muy amables conmigo, arreglaron mi bici".

A partir de 2021, cuando los talibanes regresaron al poder en Afganistán, se han impuesto normas que limitan el acceso de las mujeres a la educación y a la vida pública, incluido el deporte.

Por eso su discurso es libertario, pues "nos lo quitaron todo", dijo la atleta oriunda de la provincia de Faryab, en el norte del país, mismo que abandonó cuando el régimen tomó las riendas de la nación.

"Esta medalla de plata puede demostrar mucha resiliencia de las mujeres afganas, y estoy muy feliz. No estoy sola, sé que detrás de mí hay millones de mujeres, de muchos países, que tienen el mismo sueño y están conmigo".

Su vida cambió tras huir hacia Italia, con ayuda de la excampeona mundial italiana Alessandra Cappellotto. Su hermana Yulduz, también ciclista, logró salir y ambas compitieron en París 2024.

Luego del triunfo, Fariba Hashimi ya piensa en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, y poder escribir una nueva historia de éxito y libertad.

ICM