Deportes

Afgana que se Disfrazaba de Hombre para Entrenar Gana Medalla en Juegos Asiáticos

La ciclista consiguió la medalla de plata en la prueba de ruta durante la justa regional celebrada en Aichi-Nagoya, en Japón

Fariba Hashimi ganó la plata en la prueba de ruta de ciclismo en los Juegos AsiáticosFariba Hashimi ganó la plata en la prueba de ruta de ciclismo en los Juegos Asiáticos. Foto: Reuters

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