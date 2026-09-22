Huracán Polo Toma Fuerza y Alcanza la Categoría 5 en el Pacífico Mexicano

El huracán Polo se intensificó y alcanzó la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, en las costas del Pacífico mexicano, informó la mañana de hoy el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

Polo es el sexto de la temporada de huracanes 2026 en el Pacífico mexicano, después de Fausto, Genevieve, Karina, Lowell y Marie. Se tenía previsto que el nuevo ciclón alcanzará la categoría 5 hasta el miércoles; sin embargo, sus vientos superaron los 250 kilómetros por hora (km/hr) este martes.

Se prevé que el huracán Polo “se mueva lentamente frente a la costa de México durante los próximos días”, indicó el Centro Nacional de Huracanes.

El centro del huracán se localizó hoy a 355 kilómetros (km) al sur de Zihuatanejo, en Guerrero, y a 580 km al sur-sureste de Manzanillo, en Colima, detalló la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El ciclón presentó vientos máximos sostenidos de 260 (km/h), rachas de 315 km/h y desplazamiento hacia el este a una velocidad de 9 km/h.

La Conagua alertó que el potente huracán seguirá generando lluvias intensas en el occidente y sur del país. Pronosticó precipitaciones puntuales intensas en Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, y puntuales muy fuertes en Jalisco.

Además, habrá vientos con fuertes rachas de vientos y oleaje elevado de hasta cuatro metros de altura en las costas de los cuatro estados en riesgo.

La Conagua mantiene zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.

La Comisión Nacional del Agua prevé que Polo pierda fuerza hasta el jueves, cuando se degrade a categoría 4, mientras mantiene su trayectoria de forma paralela a las costas de México.

Las autoridades pidieron a la población extremar precauciones en los estados afectados por las lluvias, viento y oleaje, incluyendo la navegación marítima, y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil.

RMT