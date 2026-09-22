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Huracán Polo Toma Fuerza y Alcanza la Categoría 5 en el Pacífico Mexicano

El ciclón seguirá generando lluvias fuertes en Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Jalisco

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Huracán Polo se Intensifica a Categoría 5 en el Pacífico

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El huracán Polo sorprende al alcanzar categoría 5 antes de lo previsto. Lluvias y vientos impactarán Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Infórmate sobre las medidas de seguridad.

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