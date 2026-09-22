Huracán Polo Causará Lluvias Muy Fuertes Desde Jalisco Hasta Oaxaca

El huracán Polo provocará lluvias muy fuertes, rachas de viento y oleaje elevado desde Jalisco hasta Oaxaca, así como chubascos y precipitaciones intensas en el centro de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Por otra parte, se esperan lluvias puntuales intensas en Chihuahua y Durango; lluvias fuertes en Sonora, Sinaloa y Nayarit; así como chubascos en Baja California Sur; todas acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.

A su vez, habrá lluvias puntuales intensas en Chiapas; lluvias fuertes a muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; chubascos en Coahuila, Nuevo León, Querétaro e Hidalgo, y lluvias aisladas en Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del territorio mexicano, estados del litoral del Pacífico, del golfo de México y de la península de Yucatán.

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Este martes, se esperan precipitaciones de distintas intensidades en la República Mexicana:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chihuahua (norte, este y sur), Durango (oeste y norte), Colima, Michoacán (oeste y costa), Guerrero (este, costa y oeste), Oaxaca (oeste) y Chiapas (este, costa y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco (sur, suroeste y costa), Veracruz (oeste y sur) y Tabasco (sur y este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (norte, este y sur), Sinaloa (norte), Nayarit (norte y sur), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Puebla, (norte y sureste), Estado de México (suroeste), Campeche (norte, sur y este), Yucatán (centro y este) y Quintana Roo (centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

Mientras que las temperaturas máximas llegarán a los 40 grados Celsius en algunas entidades del país:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (noreste), Coahuila (este), Nuevo León (este), Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla (norte y suroeste), Veracruz (norte), Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Morelos, Hidalgo (noreste) y Tabasco.

En cuanto al clima en el Valle de México, por la mañana se pronostica cielo medio nublado con presencia de bruma, así como ambiente fresco en la región y frío en las zonas altas.

Por la tarde, se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida, y lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México; las lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 22 a 24 °C.

Con información de Conagua

ICM