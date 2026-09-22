Pronóstico del tiempo

Huracán Polo Causará Lluvias Muy Fuertes Desde Jalisco Hasta Oaxaca

A pesar de la actividad del ciclón en el Pacífico, se mantendrá el ambiente caluroso en el norte del territorio nacional, la península de Yucatán y el golfo de México

Un elemento de Protección Civil de Oaxaca intenta eliminar una anegación en la capital oaxaqueñaUn elemento de Protección Civil de Oaxaca intenta eliminar una anegación en la capital oaxaqueña. Foto: Facebook | Proteccionciviloaxacadejuarez
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