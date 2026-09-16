Cuatro Menores Sufren Golpe de Calor Durante Desfile en Nuevo Laredo

Cuatro menores fueron atendidos por personal de la Guardia Estatal, Protección Civil y Bomberos luego de presentar síntomas de descompensación y debilidad durante el desfile cívico conmemorativo por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, en el Centro de Nuevo Laredo.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Perú y Vicente Guerrero, donde elementos de la Guardia Estatal que participaban en el operativo de seguridad recibieron una solicitud de auxilio debido a que una adolescente presentaba malestar.

Los agentes se acercaron a la menor, quien se encontraba sentada sobre la cinta asfáltica, y le brindaron los primeros auxilios mientras solicitaban el apoyo de personal médico.

Minutos después, arribó una ambulancia de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo para realizar la valoración correspondiente.

Durante la atención, otros padres de familia solicitaron apoyo para que sus hijos también fueran revisados, por lo que en total fueron valorados cuatro menores, de 16 y 17 años.

De acuerdo con la valoración, los adolescentes presentaron descompensación y debilidad asociadas al golpe de calor y a la falta de consumo de alimentos.

Tras ser revisados, se determinó que ninguno de los menores requería ser trasladado a un centro médico especializado.

Finalmente, los familiares agradecieron a los elementos de la Guardia Estatal y al personal de emergencia por la atención y el apoyo brindado.