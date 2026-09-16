Seguridad

Cuatro Menores Sufren Golpe de Calor Durante Desfile en Nuevo Laredo

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Perú y Vicente Guerrero, donde elementos de la Guardia Estatal que participaban en el operativo de seguridad, atendieron el llamado

Cuatro Menores Sufren Descompensación Durante Desfile en Nuevo LaredoCuatro Menores Sufren Descompensación Durante Desfile en Nuevo Laredo. Foto: N+

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Desfile en Nuevo Laredo termina con cuatro adolescentes descompensados por golpe de calor. Conoce cómo la Guardia Estatal y Bomberos respondieron al llamado.

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