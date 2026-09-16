Sociedad

Inicia Suspensión de Líneas Celulares con Terminación 2: Esto Pasará con tu Número

Las personas afectadas tienen un lapso de 72 horas para recuperar el servicio de telefonía

Las líneas telefónicas serán suspendidas por no realizar el procedimientoFoto: Cuartoscuro
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