Inicia Suspensión de Líneas Celulares con Terminación 2: Esto Pasará con tu Número

Luego de que se hiciera oficial el registro de líneas telefónicas impulsado por el gobierno federal y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), llegó la tercera fecha clave, en esta ocasión para las personas que tienen número de celular en terminación 2, ya que inició la suspensión de servicios.

Esta medida es aplicable a todos los estados de la República Mexicana y tiene como objetivo reforzar la seguridad pública con el combate a la delincuencia, especialmente la extorsión. Según las autoridades, con esta vinculación se trata de eliminar el anonimato en el uso de chips de telefonía (principalmente de prepago).

Lo anterior, porque estas líneas se caracterizan por facilitar la comisión de delitos graves como extorsión, fraudes, secuestros y delincuencia organizada.

Aunque la fecha límite para hacer el registro de la línea telefónica fue el 30 de junio de 2026, se extendió el plazo para que las personas tuvieran la oportunidad de hacerlo. El calendario por último dígito fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Por lo tanto, el texto refiere que el 15 de septiembre es la fecha límite de vinculación; por lo tanto, a partir de ese momento comenzó la suspensión del servicio de aquellas personas con número en terminación 2.

Las compañías telefónicas hicieron el ajuste, por lo que los mensajes de voz, SMS y datos son interrumpidos en un lapso de hasta 72 horas para las líneas no vinculadas. Recuerda que el trámite aplica únicamente para las líneas de prepago (con recargas).

Si es tu caso, toma en cuenta que puedes recuperar el servicio ante su compañía telefónica. Puedes hacerlo desde tu celular (sin saldo o datos); para ello, ingresa a la plataforma de la empresa a la que pertenece tu número y sigue los pasos que te indiquen.

También puedes hacer el proceso de manera presencial en cualquier Centro de Atención a Clientes (CAC) de tu operador o compañía. Necesitas tu identificación oficial vigente con CURP (No se almacenan tus datos biométricos).

EPP