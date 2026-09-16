Seguridad

Más de 16 Mil Migrantes Detenidos en Zona entre Sonora y Arizona en Un Año

El sector de Tucson, Arizona registró 16 mil 135 detenciones de migrantes entre Sonora y Arizona de octubre de 2025 a agosto de 2026, según CBP

Más de 16 Mil Migrantes Detenidos en Zona entre Sonora y Arizona en Un AñoMás de 16 Mil Migrantes Detenidos en Zona entre Sonora y Arizona en Un Año. Foto: Cuartoscuro

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Más de 16 mil migrantes detenidos entre Sonora y Arizona en un año. El Sector Tucson se convirtió en el segundo con más detenciones en EE.UU.

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