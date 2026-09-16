Más de 16 Mil Migrantes Detenidos en Zona entre Sonora y Arizona en Un Año

Entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de agosto de 2026, elementos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvieron a 16 mil 135 personas migrantes que ingresaron de manera ilegal al país por la frontera entre Sonora y Arizona, correspondiente al Sector Tucson.

La cifra forma parte de la estadística de encuentros en la frontera suroeste de Estados Unidos, actualizada este 16 de septiembre por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Durante el mismo periodo, las autoridades estadounidenses reportaron 89 mil 760 encuentros de personas migrantes en toda la frontera suroeste, una reducción de 60.8% respecto al periodo anterior.

El Sector Tucson concentró el segundo mayor número de detenciones entre los sectores fronterizos de Estados Unidos, con los 16 mil 135 encuentros registrados entre Sonora y Arizona.

El primer lugar correspondió al Sector del Valle de Río Grande, que comprende parte de la frontera sur de Texas y el noroeste de Tamaulipas, con 19 mil 567 detenciones.

Después del Sector Tucson se ubicaron El Paso, Texas, con 15 mil 791 encuentros; Laredo, también en Texas, con 12 mil 768; y San Diego, California, con 10 mil 734.

En el caso de la frontera entre Sonora y Arizona, la mayoría de las personas detenidas fueron de nacionalidad mexicana, con más de 13 mil registros durante el periodo analizado.

El segundo grupo más numeroso correspondió a personas originarias de Guatemala, con casi dos mil encuentros. También se contabilizaron 242 personas de Honduras y 72 provenientes de El Salvador.

La estadística también muestra diferencias en la composición de los grupos migrantes. Más de 14 mil personas eran adultos que viajaban solos, mientras que mil 326 viajaban acompañadas de algún familiar.

Además, la Patrulla Fronteriza registró 773 menores de edad que ingresaron sin acompañamiento.

Los datos corresponden a encuentros registrados por las autoridades migratorias estadounidenses entre octubre de 2025 y agosto de 2026. La reducción de 60.8% señalada por CBP corresponde al total de encuentros en la frontera suroeste y no representa por sí misma una variación específica del Sector Tucson.