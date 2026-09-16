Así fue el Grito de Independencia 2026 en el Centro Histórico de Querétaro

La capital queretana celebró la noche del 15 de septiembre el Grito de Independencia con una jornada de actividades culturales y musicales gratuitas que reunieron a familias y visitantes en distintos puntos del Centro Histórico.

La celebración comenzó desde la tarde en Plaza de Armas, donde se presentaron Miguel Patricio con música ranchera, Jorge Meré y el Mariachi Juvenil Chona, además del Ballet Folclórico del Municipio de Querétaro.

Más tarde, el grupo Matisse subió al escenario para ofrecer una presentación ante el público que se concentró en la plaza, mientras que la Banda de Música del Estado participó previo a la ceremonia del Grito.

En punto de las 23:00 horas se llevó a cabo la ceremonia del Grito de Independencia, como parte de los festejos patrios en la capital queretana. Posteriormente, alrededor de las 23:15 horas, Alberto Águila, imitador de Juan Gabriel, continuó con la celebración.

En el Jardín Zenea también se desarrolló una programación musical. La noche comenzó con la presentación de Gerardo Urquiza y, después de la ceremonia del Grito, el escenario recibió al cantante Pedro Fernández como presentación estelar.

La celebración también incluyó un espectáculo de drones, luces, video mapping y pirotecnia controlada, que acompañó los festejos en el Centro Histórico.

Las actividades fueron de acceso gratuito y congregaron a familias, habitantes de la capital y visitantes que acudieron a disfrutar de la celebración de Independencia en Querétaro.