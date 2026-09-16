Sociedad

Así fue el Grito de Independencia 2026 en el Centro Histórico de Querétaro

Familias y visitantes se reunieron en Plaza de Armas y Jardín Zenea para disfrutar de la celebración patria

Grito de Independencia 2026 en QuerétaroGrito de Independencia 2026 en Querétaro. Foto: N+

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La noche contó con presentaciones de Matisse y Pedro Fernández, además de música, espectáculos de luces, drones y pirotecnia controlada.

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