Sociedad

Gobernador de Jalisco Pide Frenar Acto en Ameca Donde Lanzan a Menor Actuando de Juan Escutia

Pablo Lemus cuestionó la práctica y pidió al Ayuntamiento terminar con la representación que se hace durante las Fiestas Patrias

Pablo Lemus NavarroLemus señaló que las tradiciones que impliquen poner en riesgo a niñas y niños deben terminar. Foto: Facebook @PabloLemusN

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Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, exige al Ayuntamiento de Ameca detener la representación de Juan Escutia con menores.

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