Gobernador de Jalisco Pide Frenar Acto en Ameca Donde Lanzan a Menor Actuando de Juan Escutia

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, pidió al Ayuntamiento de Ameca terminar con una representación que realizan durante las Fiestas Patrias, donde un menor es lanzado desde el balcón de la Presidencia Municipal para recrear el salto de Juan Escutia envuelto en la bandera durante la defensa del Castillo de Chapultepec.

El llamado ocurrió este miércoles 16 de septiembre, luego de que un video de la representación se difundiera en redes sociales y generara cuestionamientos por el riesgo al que fue expuesto el niño.

En las imágenes se observa a un niño caracterizado como cadete y envuelto en una bandera de México. El menor aparece en uno de los balcones del Palacio Municipal, donde un grupo de personas lo sostiene y posteriormente lo suelta, y este es atrapado por otras personas que se encuentran en la parte de abajo.

Redes

En el lugar también resalta la participación de adultos y autoridades. Lemus señaló que, aunque reconoce que existen tradiciones en los municipios, aquellas que impliquen poner en riesgo a niñas y niños deben terminar.

“Yo entiendo que hay tradiciones en los municipios, pero también las tradiciones creo que se deben acabar, porque esta no es una sana tradición”, declaró el mandatario estatal.

El gobernador dirigió su llamado a la presidenta municipal de Ameca, y cuestionó además que la representación se haya realizado en un inmueble público.

De acuerdo con el gobernador, la actividad fue organizada por una escuela primaria privada y no por el Gobierno de Jalisco. Sin embargo, consideró que la Presidencia Municipal no debería facilitar sus instalaciones para actividades que puedan poner en riesgo a menores.

PT