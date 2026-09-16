Sociedad

Perros Robot Sorprenden Durante Desfile de Independencia en San Luis Potosí

Familias y menores acudieron a las calles del primer cuadro para presenciar el recorrido de los contingentes

Desfile Patrio Recorre Centro Histórico de SLPDesfile Patrio Recorre Centro Histórico de SLP. Foto: N+

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Instituciones educativas, cuerpos de seguridad, rescate y fuerzas armadas participaron en la celebración.

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