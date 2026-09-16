Perros Robot Sorprenden Durante Desfile de Independencia en San Luis Potosí

Miles de potosinos se dieron cita este miércoles 16 de septiembre en las calles del Centro Histórico de San Luis Potosí para presenciar el desfile cívico-militar con motivo de la conmemoración del inicio de la Independencia de México.

Familias completas y menores acompañados por sus padres ocuparon las calles por donde avanzó el contingente, que inició alrededor de las 10:15 de la mañana. El desfile fue encabezado por el gobernador del estado, junto con autoridades educativas, de seguridad y castrenses, quienes observaron el recorrido desde los palcos de Palacio de Gobierno.

Entre las novedades de este año destacó la participación de los perros robot de la Guardia Civil Estatal, que fueron exhibidos durante el recorrido y llamaron especialmente la atención de los menores.

Los primeros contingentes estuvieron integrados por bandas de guerra e instituciones educativas, cuyos integrantes avanzaron con banderas de México. También participaron carros alegóricos y distintas corporaciones de seguridad.

La Policía Municipal, la Guardia Civil Estatal y la Guardia Nacional formaron parte del desfile, al igual que instituciones de atención y rescate como la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos.

El contingente del Ejército Mexicano fue uno de los más esperados por los asistentes y cerró el recorrido con la exhibición de vehículos, equipo y armamento, ante la atención de las familias reunidas en el Centro Histórico.