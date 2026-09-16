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El Vaticano Buscará una Nominación al Oscar por Primera Vez en su Historia

El Vaticano compite por primera vez por un Oscar con 'Green Lava', documental sobre un joven italiano con distrofia muscular de Duchenne, filmado en las Dolomitas

Vaticano-busca-primer-oscar-historia-documental-green-lavaFoto: EFE

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El Vaticano busca su primer Oscar con 'Green Lava', un conmovedor documental sobre un joven con distrofia muscular filmado en las Dolomitas. ¿Podrá hacer historia en los premios de cine?

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