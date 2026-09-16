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Resident Evil en Rotten Tomatoes: Estas Son las Primeras Críticas de la Nueva Película en 2026

Resident Evil debuta con 96% en Rotten Tomatoes, la mejor calificación de la saga. Descubre qué dicen los críticos de la nueva película de Zach Cregger

resident-evil-rotten-tomatoes-primeras-reviews-nueva-pelicula-2026Zach Cregger llevó a la saga a lo más alto de la crítica en la historia de Resident Evil. Foto: AFP

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La nueva Resident Evil, dirigida por Zach Cregger, sorprende con un 98% en Rotten Tomatoes. Con un enfoque fresco y actuaciones destacadas, es la mejor calificada de la saga.

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