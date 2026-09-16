Resident Evil en Rotten Tomatoes: Estas Son las Primeras Críticas de la Nueva Película en 2026

La nueva versión de Resident Evil, dirigida por Zach Cregger (Weapons, Barbarian), llegó a Rotten Tomatoes con un recibimiento que nadie esperaba para una franquicia que históricamente ha sido maltratada por la crítica.

El embargo de reseñas se levantó este miércoles y el resultado fue contundente: la cinta debutó con 96% de aprobación en Rotten Tomatoes, con lo que se certificó como la mejor calificada de toda la saga en la historia del sitio.

La película acumula ya más de 78 reseñas y ese 96% la coloca muy por encima de cualquier entrega anterior de Resident Evil, ninguna de las cuales había logrado superar el 40% en el sitio.

Para dimensionar el salto: la saga protagonizada por Milla Jovovich y dirigida por Paul W.S. Anderson nunca rebasó esa barrera, y el reboot de 2021, Resident Evil: Welcome to Raccoon City, se quedó en apenas 30%. Incluso la serie de Netflix de 2022, la mejor valorada hasta ahora entre todas las versiones de la franquicia, había alcanzado solo 54%.

¿De qué trata la nueva Resident Evil?

Esta nueva entrega no adapta directamente ninguno de los videojuegos de Capcom, sino que presenta una historia original que ocurre en paralelo a los eventos de Resident Evil 2. Austin Abrams (Weapons) protagoniza como Bryan, un mensajero médico que se ve atrapado en una noche de caos y supervivencia cuando un brote viral se desata a su alrededor. Completan el elenco Zach Cherry, Kali Reis y Paul Walter Hauser. La cinta, clasificación R, llega a cines el próximo 18 de septiembre.

Las primeras reacciones coinciden en varios puntos: el tono que mezcla terror genuino con humor, el diseño de las criaturas y la actuación de Abrams como protagonista.

El crítico Mike Massie, de Gone With The Twins, le otorgó 7/10 y consideró que, aunque la vara estaba muy baja, se trata sin duda de la mejor película de Resident Evil hecha hasta ahora, marcando una dirección renovada para una franquicia que llevaba décadas sin encontrar su rumbo.

Otros medios especializados también se sumaron a los elogios:

The Hollywood Reporter la describió como una experiencia a la vez aterradora y divertida, destacando que Cregger logró imprimirle su sello personal sin perder fidelidad al material original.

IndieWire celebró la forma en que Cregger fusiona el lenguaje del cine con el de los videojuegos.

The Guardian le otorgó cuatro de cinco estrellas, y resaltó que el ritmo nunca decae.

The A.V. Club subrayó que Cregger llevó a la franquicia hacia una dirección "más enfocada", "más divertida" y "más cruel".

TheWrap y Consequence también coincidieron en calificarla como una de las adaptaciones de videojuegos mejor logradas del año.

Las reacciones de la premiere mundial, realizada días antes en Los Ángeles, ya anticipaban este recibimiento: críticos como Perri Nemiroff (Collider) y Jordan Moreau (Variety) la calificaron como una las mejores adaptaciones de videojuegos jamás hechas, mientras que otros destacaron que la cinta logra que el espectador sienta que está jugando el videojuego, más que simplemente viéndolo.

No todas las opiniones fueron unánimes: algunos críticos señalaron áreas de oportunidad puntuales, como el final de la historia, pero no afectaron las calificaciones.

Con este estreno, Zach Cregger no solo entrega su primera incursión en una franquicia de estudio tras el éxito de Weapons y Barbarian, sino que reescribe por completo la historia crítica de Resident Evil en la pantalla grande.