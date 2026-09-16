Internacional

Así Detuvo la Patrulla Fronteriza a Octavio ‘N’, Acusado de Golpear a Recepcionista en México

El hombre señalado de intento de feminicidio fue interceptado en una lancha frente a la costa de San Diego, según informaron las autoridades

Patrulla Fronteriza detuvieron a Octavio Jorge ‘N’Octavio Jorge ‘N’ fue interceptado a bordo de un bote frente a la costa de San Diego. Foto: X @USBPChiefSDC

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Octavio Jorge 'N', acusado de intento de feminicidio, es detenido en la costa de San Diego. La Patrulla Fronteriza impide su fuga por mar.

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