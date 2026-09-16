Así Detuvo la Patrulla Fronteriza a Octavio ‘N’, Acusado de Golpear a Recepcionista en México

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvieron a Octavio Jorge ‘N’, ciudadano mexicano buscado por cargos derivados de un presunto ataque violento contra la recepcionista de un hotel.

El jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector San Diego dio a conocer el caso mediante la plataforma X. De acuerdo con la publicación, Octavio Jorge ‘N’ fue interceptado cuando ingresaba ilegalmente a Estados Unidos a bordo de un bote frente a la costa de San Diego.

La embarcación fue interceptada por la Guardia Costera de Estados Unidos el 12 de agosto. Posteriormente, agentes de la Patrulla Fronteriza realizaron la detención.

Según la información difundida por la autoridad estadounidense, los agentes tuvieron conocimiento de que Octavio Jorge ‘N’ contaba con una orden de arresto en México por cargos relacionados con un presunto ataque violento ocurrido el 29 de junio contra la recepcionista de un hotel.

Border Patrol agents have apprehended Octavio Jorge Cortés Jiménez, a Mexican national wanted for attempted femicide. After the USCG interdicted his panga off the San Diego coast on 8/12, agents took the subject into custody, preventing him from evading justice by sea. pic.twitter.com/oZ99E00qdA — Chief Patrol Agent - San Diego Sector (@USBPChiefSDC) September 16, 2026

La publicación señala que el mexicano era buscado por intento de feminicidio.

Además, de acuerdo con la autoridad, Octavio Jorge ‘N’ fue detenido en California por autoridades locales en octubre de 2025 por una supuesta agresión contra su cónyuge y posteriormente fue puesto en libertad.

La Patrulla Fronteriza señaló que la detención frente a la costa de San Diego impidió que el hombre escapara de la justicia por vía marítima.

PT