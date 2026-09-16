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Acusan en EUA a Sicario Mexicano Vinculado con Facción 'Los Metros' del Cártel del Golfo

José Ángel Flores Flores fue detenido por la Patrulla Fronteriza, el pasado 10 de julio

El fiscal federal Aaron ReitzEl fiscal federal Aaron Reitz durante conferencia de prensa este miércoles. Foto: @@USAO_SDTX

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José Ángel Flores, vinculado a 'Los Metros' del Cártel del Golfo, es acusado en EUA por apoyo a grupo terrorista. Detalles de su arresto en Texas.

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