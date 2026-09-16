Acusan en EUA a Sicario Mexicano Vinculado con Facción 'Los Metros' del Cártel del Golfo

La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Texas, en Estados Unidos de América (EUA), acusó de manera formal al mexicano José Ángel Flores Flores, señalado como presunto integrante del Cártel del Golfo, por cargos que incluyen proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera.

El fiscal federal Aaron Reitz indicó, en conferencia de prensa, que el detenido es un inmigrante ilegal capturado por elementos de la Patrulla Fronteriza, el pasado 10 de julio en Texas.

Explicó que se detectaron inconsistencias relacionadas con los datos que el mexicano proporcionó durante el procesamiento. Luego de una investigación, se supo que Flores Flores ya tenía dos ingresos de manera ilegal al país.

Durante su intervención, Jared Ashby, jefe del sector del Valle del Río Grande de la Patrulla Fronteriza, aseguró que el mexicano pertenece a la facción 'Los Metros' del Cártel del Golfo, con operación en México.

Adicionalmente, se encontraron videos e imágenes que lo relacionan con el grupo delictivo.

Asimismo, el mexicano declaró que era un sicario del Cártel del Golfo, para el que operó por más de un año en Reynosa, Tamaulipas.

Con información de N+