Sociedad

Inundaciones en Empalme, Sonora ; Autoridades Activan Refugio tras Fuertes Lluvias

Protección Civil y Marina evalúan daños. Albergue disponible en Salón Teatro Ferrocarrilero

Inundaciones en Empalme, Sonora ; Autoridades Activan Refugio tras Fuerte LluviasInundaciones en Empalme, Sonora. Foto: PC Civil Sonora

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