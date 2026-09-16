Inundaciones en Empalme, Sonora ; Autoridades Activan Refugio tras Fuertes Lluvias

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que en coordinación con la Secretaría de Marina y la Brigada de Respuesta Inmediata, se mantienen los recorridos de evaluación y atención, tras las lluvias registradas en Empalme.



Detalló que, de acuerdo con el reporte preliminar, se han contabilizado 13 viviendas con afectación por ingreso de agua, de las cuales las familias evacuadas de manera preventiva optaron por trasladarse con allegados, por lo que los refugios temporales habilitados continúan sin personas albergadas.



Respecto a la situación hidráulica, especialistas señalan que la acumulación de agua se encuentra asociada a un efecto de remanso en la desembocadura del cauce hacia el mar, provocado por el incremento temporal del nivel marino y el oleaje elevado, lo que ralentiza el desalojo del agua pluvial.



Por su parte, se confirma que el bordo fusible opera con normalidad y conforme a su función hidráulica, sin registrar anomalías en su estructura.



Exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar cualquier situación de riesgo o solicitud de apoyo al número de emergencias 911.



Ante las condiciones climatológicas que se presentan en Empalme, las autoridades informaron que se habilitó como albergue temporal el Salón Teatro Ferrocarrilero.



Este centro está ubicado en la calle Niños Héroes, entre Reforma y Héroe de Nacozari, de la colonia Centro; la coordinación resaltó que el espacio estará disponible para brindar resguardo y atención a las personas que necesiten



Asimismo, alertó a habitantes de algunas zonas por riesgo de inundación por el agua acumulada y las lluvias intensas, como en las colonias Moderna Centro, Moderna Norte, Bellavista, Pitic y Pesqueira.



Recomendó que si en caso de encontrarse en alguna situación de riesgo o necesitar un traslado al albergue, solicitar apoyo al número de emergencia 9-1-1 y también subir documentos y objetos de valor en zonas altas.