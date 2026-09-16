Canadá Busca Trabajadores Calificados de México: Estos Son los Requisitos

Canadá busca trabajadores calificados con experiencia profesional para fortalecer su economía y responder a la escasez de mano de obra en sectores clave, mediante el sistema de Entrée express.

Entrée Express es el sistema que utiliza el Gobierno de Canadá para gestionar las solicitudes de residencia permanente de trabajadores calificados. Dentro de este esquema, las autoridades realizan selecciones basadas en categorías para identificar candidatos que cuentan con determinadas habilidades, experiencia profesional o dominio del francés.

Entre las categorías para las que Canadá busca profesionales se encuentran médicos, investigadores y altos ejecutivos con experiencia laboral en el país, así como trabajadores de la salud y los servicios sociales.

También se contempla a trabajadores calificados, educadores, profesionales de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), trabajadores del sector transporte y personas que dominan el francés.

La selección basada en categorías de Entrée Express está dirigida a profesionales que cumplen con los requisitos establecidos para los grupos considerados prioritarios por el Gobierno de Canadá.

Para ser candidato a Entrée express debes cumplir los requisitos de al menos uno de estos tres programas:

Programa de Trabajadores Calificados Federal

Programa de Oficios Calificados Federal

Categoría de la Experiencia Canadiense

Entre los principales elementos que se evalúan están:

Experiencia laboral calificada

Dominio de inglés o francés, comprobado mediante un examen de idioma aprobado.

Formación académica; para estudios realizados fuera de Canadá puede requerirse una evaluación de credenciales educativas.

Edad, ya que influye en la puntuación del candidato.

Oferta de empleo, cuando corresponda al programa o situación del solicitante.

Fondos económicos suficientes para establecerse en Canadá, cuando este requisito aplique.

Cumplir con los requisitos de admisibilidad a Canadá, que incluyen aspectos como antecedentes y cuestiones médicas.

Después de determinar que eres elegible, creas un perfil en Entrée Express y entras al grupo de candidatos. El sistema asigna una puntuación mediante el Sistema de Clasificación Global (CRS) y, en las rondas de invitación, Canadá selecciona candidatos conforme a los criterios de cada ronda.