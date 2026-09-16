Internacional

‘Perdimos a Un Miembro Muy Querido de Nuestra Familia’: Mensaje de Obama por Muerte de Sunny

Fue “hermosa hasta el último día de su vida”, señaló el expresidente de Estados Unidos

Sunny, el perro de la familia ObamaSunny, el perro fallecido de la familia Obama. Foto: X @BarackObama

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Obama despide a Sunny, su querida mascota por 13 años. La perra, llena de energía y lealtad, fue parte de la familia desde su segundo mandato en la Casa Blanca.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+