‘Perdimos a Un Miembro Muy Querido de Nuestra Familia’: Mensaje de Obama por Muerte de Sunny

Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, publicó un emotivo mensaje en redes sociales en el que se despidió de Sunny, mascota de su familia por 13 años.

"Ayer perdimos a un miembro muy querido de nuestra familia", escribió Obama en su cuenta de X, donde publicó una foto de Sunny, una perra de raza agua portuguesa.

El expresidente demócrata contó que adquirieron a Sunny “al comienzo de nuestro segundo mandato en la Casa Blanca, y todos nosotros –incluyendo a nuestro primer perro, Bo– nos enamoramos de ella de inmediato”.

Obama recordó que la perra "adoraba a las niñas, incluso si la molestaban cuando estaba echando una siesta”. Agregó que "adoraba a nuestro equipo y a menudo los seguía por todas partes, ayudándolos en su trabajo”.

Mencionó que tuvieron “problemas para seguirle el paso, porque Sunny era una fuerza de la naturaleza. Atlética y llena de una energía ilimitada, saltaba por encima de los setos del césped sur como si no estuvieran allí, persiguiendo ardillas, pájaros y cualquier otra cosa que se moviera”.

El exmandatario señaló que Sunny "era prácticamente perfecta” y siempre fue leal, dulce, lista para la aventura, fogosa y hermosa hasta el último día de su vida.

Aseguró que en su familia echarán “muchísimo” de menos a Suuny. "Imaginamos que ahora está con su hermano mayor, asegurándose de que esté bien”, mencionó el expresidente Obama.

Yesterday, we lost a cherished member of our family.



We got Sunny at the start of our second term in the White House, and all of us – including our first dog, Bo – immediately fell in love. We also had trouble keeping up with her, for Sunny was a force of nature. Athletic and… pic.twitter.com/UBHQILb4BG — Barack Obama (@BarackObama) September 16, 2026

RMT