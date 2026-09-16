Seguridad

¿Quién Es Francisco Javier 'N', el Presunto Feminicida de la Estudiante Claudia Tacoronte?

Autoridades judiciales concedieron una orden de aprehensión en contra del sujeto, presunto autor del ataque a la universitaria española

Carteles y velas colocadas durante marcha de estudiantes de Morelos tras asesinato de Claudia Tacoronte. Foto: CuartoscuroCarteles y velas colocadas durante marcha de estudiantes de Morelos tras asesinato de Claudia Tacoronte. Foto: Cuartoscuro

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