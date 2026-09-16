¿Quién Es Francisco Javier 'N', el Presunto Feminicida de la Estudiante Claudia Tacoronte?

Claudia Tacoronte Aguilera fue asesinada la noche del sábado 12 de septiembre en Cuautla, Morelos; un sujeto la atacó con un arma blanca en un supuesto intento de robo, cuando se encontraba en la Casa de Cultura municipal.

Ese hombre fue identificado por la Fiscalía General del Estado de Morelos como Francisco Javier 'N', quien ya cuenta con una orden de aprehensión en su contra.

El caso sobrepasó las fronteras de México, ya que la joven de 21 años de edad era estudiante española de la Universidad de Granada y cursaba un intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Este miércoles, el fiscal morelense Fernando Blumenkron Escobar reveló que el presunto feminicida fue identificado como Francisco Javier 'N' y dio a conocer que presuntamente tiene antecedentes penales.

Detalló que gracias a las labores de investigación, a los videos aportados por la ciudadanía y a otros indicios, la autoridad judicial otorgó una orden de aprehensión en su contra.

Por esa razón, las instancias iniciaron el despliegue de seguridad para ubicarlo y ponerlo a disposición de un juzgado.

"La Fiscalía de Feminicidios obtuvo una orden de aprehensión por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, en contra de un masculino (…) Esta persona responde al nombre de Francisco Javier ‘N’ y se le atribuye la responsabilidad en el feminicidio", precisó.

En entrevista con representantes de medios de comunicación, Blumenkron explicó que en el dispositivo participan autoridades federales y estatales de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad. “La búsqueda se hace en todos los estados”, abundó.

También dijo que el cuerpo de la estudiante continúa en el Servicio Médico Forense (Semefo), en espera de que sus familiares lleguen a México para repatriarlo.

“El Consulado nos informó que ya los familiares van a venir en los próximos días, el cuerpo de Claudia se encuentra en el Semefo de Temixco, ahí va a ser reconocido, se va a entregar y, seguramente, va a ser repatriado a su lugar de origen", indicó.

Cabe señalar que N+ obtuvo un video donde se observó al presunto homicida, quien huyó del lugar del crimen después de que la joven pidió auxilio.

Claudia, estudiante de intercambio de Educación Infantil, asistía a la Casa de Cultura de Cuautla a la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal.

SPB