Detienen al Presunto Asesino de “El Piturris”, Creador de Contenido en Ciudad Obregón

Felipe Alberto “N”, de 21 años, fue detenido como presunto responsable del homicidio de José Luis “N”, creador de contenido y taquero de 37 años, conocido como “El Piturris”, asesinado el pasado 10 de septiembre en la colonia Reforma de Ciudad Obregón en su negocio.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que el móvil del crimen estaría relacionado con disputas de narcomenudeo.

El presunto responsable fue capturado el 14 de septiembre junto con otro sujeto, tras una persecución en la colonia Zona Norte, de Ciudad Obregón. Ambos viajaban en un BMW gris relacionado con el ataque y terminaron chocando contra un automóvil particular y una vivienda sobre la calle Cananea, donde fueron asegurados por la AMIC, con apoyo de SEMAR, Policía Estatal y Policía Municipal.

BMW gris relacionado con el ataque de el creador de contenido. Foto: FGJESonora

Las investigaciones y el señalamiento directo de al menos tres testigos permitieron establecer la presunta participación de Felipe Alberto “N”. Además, un peritaje de balística confirmó que la pistola SIG SAUER calibre .40 milímetros asegurada durante la detención fue utilizada en el homicidio de José Luis “N”.

La Fiscalía también estableció que esa misma arma fue utilizada un día antes, el 9 de septiembre, en otro homicidio ocurrido en la comunidad de El Conti, en la comisaría de Cócorit. Durante la captura fueron asegurados además un arma larga calibre 7.62x39 milímetros, cartuchos útiles, envoltorios con metanfetamina y marihuana, así como teléfonos celulares.

Ambos detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales, mientras continúan las acciones correspondientes por el homicidio de “El Piturris” y otros hechos en los que estarían involucrados.