Seguridad

Detienen al Presunto Asesino de “El Piturris”, Creador de Contenido en Ciudad Obregón

La Fiscalía de Sonora vincula el crimen con disputas de narcomenudeo

Detienen al Presunto Asesino de “El Piturris”, Creador de Contenido en Ciudad ObregónDetienen al Presunto Asesino de “El Piturris”, Creador de Contenido en Ciudad Obregón. Foto: FGJESonora

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