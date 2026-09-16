Seguridad

Abandonan Ataúd con Cuerpo de un Hombre en Calles de Uruapan, Michoacán

La víctima presentaba lesiones en cabeza y tórax; autoridades investigan la causa de muerte

Operativo de Seguridad en MicoacánOperativo de Seguridad en Micoacán. Foto: @@SSeguridad_Mich

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Misterioso caso en Michoacán: un ataúd con un cuerpo fue dejado en una carretera. ¿Qué ocurrió realmente? Las autoridades investigan.

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