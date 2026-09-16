Abandonan Ataúd con Cuerpo de un Hombre en Calles de Uruapan, Michoacán

Autoridades de seguridad informaron que en el féretro, hallado en la calzada Lázaro Cárdenas, del municipio de Uruapan, había el cadáver de un hombre que aún no ha sido identificado.

De acuerdo con las primeras versiones, el trabajador de una funeraria presuntamente fue obligado por hombres armados a abandonar la caja. El vehículo utilizado para este hecho quedó asegurado.

Además, reportes extraoficiales señalan que el ataúd también contenía explosivos, sin embargo, la versión no ha sido confirmada por autoridades.

Se sabe que la víctima presentaba lesiones en cabeza y tórax, por lo que fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para determinar la causa de muerte.

Michoacán se ubica entre los diez estados con percepción de mayor inseguridad, al ocupar el lugar siete con el 87%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el pasado 10 de septiembre.

Ante el clima de violencia, la Secretaría de Seguridad Pública informó que se fortaleció la capacidad operativa de la Guardia Civil con armamento destinado exclusivamente a unidades especializadas, para responder ante situaciones de alto riesgo.

Con información de N+