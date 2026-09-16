Seguridad

Sustraen a Bebé de Albergue Municipal durante Fiestas Patrias en Tehuacán, Puebla

El menor fue localizado en la colonia Tepeyac, las autoridades detuvieron a una pareja que estaba junto él y procedieron con las investigaciones

Sustraen recién nacido de albergue municipal en Tehuacán.Rescatan a bebé sustraído de albergue municipal de Tehuacán. Foto: Sarai Mancilla

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Durante el Grito de Independencia en Tehuacán, un recién nacido fue robado de un albergue. Afortunadamente, ya está con su familia.

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