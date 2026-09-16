Sustraen a Bebé de Albergue Municipal durante Fiestas Patrias en Tehuacán, Puebla

Un recién nacido fue sustraído del albergue municipal del Hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán; la familia pidió apoyo al 911 y las autoridades activaron un operativo de búsqueda.

Horas más tarde, policías municipales ubicaron al menor en la calle 32 Poniente y Rosal en la colonia Tepeyac. El pequeño estaba con una pareja, quienes fueron detenidos y quedaron a disposición del Ministerio Público.

De manera extraoficial se dio a conocer que una mujer habría tomado al recién nacido y posteriormente salió del Hospital de la Mujer y Neonatología acompañada de otra persona a bordo de un vehículo de alquiler tipo taxi.

Cabe destacar que los hechos ocurrieron durante la noche del 15 de septiembre, mientras se llevaban a cabo los festejos por el Grito de Independencia en Tehuacán.

El menor fue canalizado al Área de Víctimas del Delito de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, donde quedó bajo resguardo para determinar las circunstancias de los hechos y contribuir al esclarecimiento del caso.

Al respecto, el director de Seguridad Pública, Adán Méndez García, informó más tarde que el bebé estaba en buenas condiciones y fue entregado a sus familiares.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla continuará las investigaciones para esclarecer el caso y fincar las responsabilidades correspondientes.

Las autoridades hacen un llamado a la sociedad para acudir a realizar las denuncias correspondientes en casos similares que pongan en riesgo la integridad de las niñas y los niños de la entidad.

Con información de N+

MCS