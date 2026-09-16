Accidentes

Saldo del 15 de Septiembre en Puebla: Más de 80 Lesionados durante las Fiestas Patrias

La demanda de atención en el Hospital de Traumatología y Ortopedia aumento un 15% durante estas celebraciones, una persona incluso perdió tres dedos.

85 lesionados y una mujer sin vida dejan fiestas patrias en Puebla.Saldo durante fiestas patrias en la capital poblana. Foto: SSC Puebla

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Explosión de pirotecnia y accidentes viales marcan las Fiestas Patrias en Puebla. Una mujer pierde la vida y otra persona sufre lesión traumática.

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