Saldo del 15 de Septiembre en Puebla: Más de 80 Lesionados durante las Fiestas Patrias

Las celebraciones por el Grito de Independencia 2026 dejaron accidentes, decenas de personas lesionadas quienes requirieron atención médica y una persona fallecida en la ciudad de Puebla.

En total, 85 pacientes ingresaron al área de urgencias del Hospital de Traumatología y Ortopedia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Entre los casos de mayor gravedad se encuentra el de una persona quien sufrió lesión traumática en una mano debido a la explosión de pirotecnia, la gravedad de las heridas provocó que perdiera tres dedos.

Otro sufrió traumatismo craneoencefálico tras verse involucrado en un accidente automovilístico sobre la autopista México-Puebla. De acuerdo con el reporte médico, el caso estuvo asociado al consumo de alcohol.

La doctora Montserrat Peregrina Mellado informó que durante estas fiestas patrias la demanda de atención aumentó más de 15% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Por otro lado, una mujer perdió la vida durante la madrugada de este 16 de septiembre cuando circulaba a bordo de una motocicleta en la autopista México-Puebla.

La persona que conducía la unidad perdió el control al incorporarse a la lateral a la altura de la junta auxiliar de Santa Maria Xonacatepec, posteriormente se impactó contra la guarnición del camellón divisor lo que provocó que la víctima saliera proyectada contra el pavimento.

El cuerpo de emergencias arribó al sitio y confirmó que una mujer de aproximadamente 35 años de edad ya no contaba con signos vitales, además, se sabe que en lugar se encontraban dos cascos de seguridad por lo que se desconoce si iba acompañada y si ella iba manejando la unidad.

Peritos especialistas realizan las investigaciones correspondientes para conocer las causas del fallecimiento y esclarecer la mecánica de este fatal accidente.

El consumo de bebidas alcohólicas, accidentes viales y el manejo de pirotecnia figuraron entre los factores relacionados con las atenciones registradas durante los festejos.

Personal médico del Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS permaneció en servicio para atender las emergencias registradas durante la noche del 15 y las primeras horas del 16 de septiembre.

Con información de Genaro Zepeda

MCS