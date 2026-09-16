'Hormiga' González Tiene su Primera Titularidad en la Europa League

Armando González ha tenido un buen arranque en su aventura por el futbol europeo. El canterano de las Chivas se ha ido ganando minutos e incluso con el cambio de entrenador, la 'Hormiga' se ha consolidado como una de las piezas clave del proyecto.

Actualmente el atacante registra cinco participaciones y tres goles. Su primera anotación con la playera del equipo griego fue el pasado miércoles 2 de septiembre en la Jornada 1 de la Copa de Grecia: en el minuto 34 de juego se tendió de palomita para cabecear un gran centro y poner el 1-0 en la pizarra. Finalmente, el Olympiacos goleó 4-0 al equipo AEL Larissa.

Sus buenas actuaciones y la desafortunada lesión de su mayor competencia dentro del equipo le han ganado un puesto en el once titular y ahora González saldrá de arranque en su primer partido continental.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Γιαγκιελόνια! / Our line-up for today’s match against Jagiellonia! 🔴⚪️#OlympiacosFC #OLYJAG #UEL pic.twitter.com/uEIstykNaN — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 16, 2026

Olympiacos anunció su alineación titular para el debut de la campaña en la UEFA Europa League ante el Jagielonia. La 'Hormiga' tendrá sus primeros minutos en competiciones europeas y se espera que pueda continuar con sus buenas actuaciones.

Por su parte, el lateral mexicano Mateo Chávez también saldrá como titular este día en la Europa League con el AZ Alkmaar. El jugador, también surgido de las Chivas, jugará ante el Sunderland en la primera jornada de la Fase de Liga del certamen.