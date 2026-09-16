Deportes

'Hormiga' González Tiene su Primera Titularidad en la Europa League

El delantero mexicano se ha convertido en una de las piezas clave del Olympiacos y ya suma tres anotaciones

Armando González con la camiseta de OlympiacosFoto: X (@olympiacosfc)

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+