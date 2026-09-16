Sociedad

Desfile por la Independencia de México Reúne a Familias en Matamoros

Durante el desfile participaron elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina, además de contingentes escolares que recorrieron las principales vialidades

Desfile por la Independencia de México Reúne a Familias en MatamorosDesfile por la Independencia de México Reúne a Familias en Matamoros. Foto: N+

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El Desfile de Independencia en Matamoros reunió a familias en torno a la Plaza Hidalgo, destacando la participación de contingentes escolares y fuerzas armadas.

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