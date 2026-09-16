Desfile por la Independencia de México Reúne a Familias en Matamoros

Desde temprana hora, autoridades implementaron cierres viales en calles y avenidas aledañas a la Plaza Principal Miguel Hidalgo, en Matamoros, para permitir el desarrollo del tradicional desfile conmemorativo por el aniversario de la Independencia de México.

Aunque el recorrido fue relativamente corto, con una duración aproximada de una hora, la ciudadanía respondió de manera positiva y familias se congregaron para presenciar el paso de los diferentes contingentes.

Durante el desfile participaron elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina, además de contingentes escolares que recorrieron las principales vialidades del primer cuadro de la ciudad.

Los asistentes siguieron con atención cada una de las exhibiciones, mientras padres y madres de familia aprovecharon para captar fotografías y videos del paso de sus hijos por el recorrido oficial.

Más allá del acto cívico, el desfile se convirtió nuevamente en un espacio de convivencia familiar y de identidad para los mataronenses. Entre sombrillas, banderas tricolores y aplausos, niños, jóvenes y adultos compartieron una mañana marcada por el patriotismo y el orgullo de mantener viva una de las tradiciones más representativas del calendario cívico nacional.

Por otra parte, Más de 60 agrupaciones participaron en el desfile Cívico- Militar conmemorativo al 216 aniversario de la Independencia de México en la frontera de Nuevo Laredo.

El desfile inició por la avenida Guerrero desde la calle Dr. Mier hasta la calle Guatemala, donde las familias disfrutaron con alegría el desfile de los contingentes escolares, los carros alegóricos y demás agrupaciones que se hicieron en este desfile del mes patrio.