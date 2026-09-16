Estudiante Daniela Sánchez Desmiente su Presunta Desaparición en Veracruz

Desde los primeros días del mes de septiembre, la joven Daniela Sánchez Delgado, estudiante de la Universidad Veracruzana de 17 años, fue reportada como desaparecida.

Daniela es estudiante de la licenciatura en administración de empresas turísticas en la región Veracruz-Boca del Río. La Comisión Estatal de Búsqueda emitió una ficha en donde se pedía la colaboración para su localización.

Incluso, la Universidad Veracruzana (UV) emitió un posicionamiento para pedir a las autoridades que apliquen los protocolos para su búsqueda.

A través de redes sociales, la joven publicó un mensaje en donde aclara que no se encuentra desaparecida y no fue forzada a salir de su hogar. Dijo que su familia, estaba informada de su salida de casa. Incluso mencionó que ha recibido amenazas.