Sociedad

Estudiante Daniela Sánchez Desmiente su Presunta Desaparición en Veracruz

La joven universitaria explicó públicamente que decidió retirarse de su domicilio y posteriormente mantuvo contacto mediante redes sociales con su familia

Daniela Sánchez aclara mediante un video en redes sociales su presunta desaparición en VeracruzDaniela Sánchez aclara mediante un video en redes sociales su presunta desaparición en Veracruz. Foto: Comisión Estatal de Búsqueda

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La estudiante Daniela Sánchez reaparece en redes y desmiente su desaparición en Veracruz. Asegura que su familia sabía de su paradero.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+